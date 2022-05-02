摆脱早期限制 美加倍支援乌无视普京核威胁

战争初期，因担心为乌军提供“防御性”武器以外的任何装备，可能会使美国和北约卷入与俄罗斯的直接冲突中。现在，五角大楼摆脱了早期的限制，正在运送重型火炮、直升机和攻击无人机等进攻性武器给乌克兰。

（华盛顿综合电）俄罗斯总统普京恐吓动用核武器的效果适得其反，非但没有吓退支援乌克兰的国家，反而使它们公开试探和挑战普京的能耐和极限。

美国上周在德国的美军基地与40个国家商讨论援助乌克兰后，普京周三威胁说，如果有任何国家干预俄乌战争，俄罗斯将做出“闪电般”回应。他说：“我们拥有做出回应的所有工具。我们不会自吹自擂：如果需要，就会动用它们。”

普京是在隐晦地提及俄罗斯战术核武器。俄军事者认为，核武可用来迫使对手撤退。

但美国总统拜登没有被吓倒，反而加倍支持乌克兰。拜登政府上周要求国会再拨款330亿美元（约456亿新元）援乌。当中包括了总额达200亿美元的武器和弹药，这是自俄乌战事爆发以来，美国向乌克兰提供的武器援助金额的近七倍。

战争初期，因担心为乌军提供“防御性”武器以外的任何装备，可能会使美国和北约卷入与俄罗斯的直接冲突中。现在，五角大楼摆脱了早期的限制，正在运送重型火炮、直升机和攻击无人机等进攻性武器给乌克兰。

五角大楼也不再闪烁其词，上周开始公开谈论它如何训练乌军使用美国提供的武器，包括在德国境内这么做。

美要长期削弱俄罗斯实力

华盛顿不再像2月时那样，说它只想帮助乌克兰生存下去，而是把目标定为长期削弱俄罗斯。美国防长奥斯汀上周访问基辅后说：“我们希望看到俄罗斯被削弱到它无法做出类似入侵乌克兰的事。”

美国政府内部对普京的核威胁不以为然。拜登和他的高级官员称莫斯科的核威胁“不负责任”。拜登周三说，“这表明俄罗斯对无法在乌克兰完成它计划做的事情感到绝望”。

周五，美国国防部高官说，根据评估，目前俄方“不存在使用核武器的威胁，也没有对北约领土构成威胁”。

伦敦国王学院名誉教授劳伦斯·弗里德曼说，没有迹象表明俄罗斯准备在战争中使用核武器或化学武器。“它的威胁不像以前那么受到认真对待了……它的力量已被削弱。”

普林斯顿大学战争专家萨姆·温特-利维说，即使拜登一再表明美军不会直接介入俄乌战事，但美国对乌克兰的支持激增已使这场冲突演变成一场代理人战争。

尽管如此，他认为目前的道路“可能仍然是最佳选择”。“最终，比代理人战争更糟糕的选择是俄罗斯在乌克兰取得廉价胜利——或者俄罗斯和美国之间直接对抗。”