绿党与左翼政党结盟对抗马克龙

（巴黎综合电）法国绿党与极左翼政党“不屈法国”周一宣布达成合作协议，并预告下来会有更多左倾政党加盟，共同在来临6月的议会选举中对抗总统马克龙。

“不屈法国”议员奎特南斯形容，这项协议的达成是一个“历史性时刻”。同属“不屈法国”的欧洲议会议员奥布里说，两党的共识包括把退休年龄降低至60岁、提高最低工资、限制基本产品的价格等。她补充说，“不屈法国”下来将同其他左翼政党达成协议。

法国定6月12日和19日举行国民议会选举，刚赢得第二个任期的马克龙希望趁势赢得议会控制权，以推行包括提高退休年龄等亲商政策。

左右两翼的反对党则在寻找盟友，以阻止马克龙控制议会。

“不屈法国”领导人梅朗雄星期天参加五一劳动节示威期间，与法国社会党领导人福尔拥抱，这可能是两党早前暂停谈判后趋向达成一致的迹象。

梅朗雄在4月10日的总统选举第一轮投票中得票率排名第三，他呼吁所有左倾政党与“不屈法国”在议会选举中建立统一阵线。

另据法国共产党领导人鲁塞尔透露，该党很快就会加入一项左翼政党协议。鲁塞尔也是今年总统选举的候选人之一。

法国官方说，星期天全法各地有超过11万人参加劳动节示威，组织游行的工会称，游行人数达21万。

示威者的诉求包括要总统马克龙提高工资、不要调高退休年龄等。

当天的示威大致和平进行，但在巴黎，部分示威者抢掠商店、砸破窗户、焚烧垃圾桶，甚至攻击前来灭火的消防员，促使警方发射催泪弹驱散闹事者。

除了法国，土耳其、西班牙、希腊等多个国家也举行劳动节示威，斯里兰卡示威者则要求总统拉贾帕克萨下台。