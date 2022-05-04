美最高法院传拟废除堕胎权 引发支持反对两边院外示威

（华盛顿综合电）美国最高法院外泄文件显示，最高法院内部表决支持推翻确定堕胎在美国为合法的条例。消息一出震惊全美，支持和反对堕胎的群体立即在最高法院外聚集抗议和声援。堕胎权可能影响美国的中期选举结果。

此事针对的是1973年通过的“罗诉韦德案”（Roe v Wade）裁决。对于机密外泄和有关内容，最高法院受询时拒绝置评。

美国“政客”（Politico）新闻网站周一引述一份由保守派大法官阿利托撰写，并从2月以来就供传阅的98页意见草案。这份草案说，罗诉韦德案的裁决“从一开始就大错特错”，因为美国宪法并没有提到堕胎权。当年在罗诉韦德案中，最高法院认为堕胎是受宪法保护的权利之一。

美国总统拜登周二立刻发表声明说，他不清楚外泄的最高法院裁决草案是否是真的，或是否反映了法院的最终决定，不过他的政府已经做好准备，一旦有关裁决推翻，就做出回应以保护堕胎权利，选民也必须在中期选举中投选支持堕胎权的候选人。

如果推翻成真，意味由各州决定是否让堕胎合法化。支持堕胎权的古特马赫研究所说，如果罗诉韦德案裁决被推翻，26个州“确定或可能”禁止堕胎。不过，自由派州属仍可合法地允许堕胎。

美国最高法院目前有九名大法官，保守派占多数，有六人。政客网站说，包括阿利托在内的五位保守派法官投票支持推翻罗诉韦德案裁决。三位自由派大法官准备提出异议。目前还不清楚首席大法官罗伯茨最后会支持哪一边。预料，法院会在6月之前做出最终裁决。

这份外泄文件引发震动，除了因为堕胎是美国社会极具争议性的课题外，也因为意见草案外泄极为罕见。

曾在前奥巴马政府时代担任总检察长的卡蒂尔在推特上说，这件事相当于“五角大楼文件外泄”。他指的是泄漏了美国在越南战争中参与程度的机密文件。

如果这份一件草案最终成真，对共和党而言可能是一场政策胜利，而要在11月中期选举中保住两院优势的民主党则可能要更费力。

上述爆炸性报道出街后数小时，就有数百名堕胎支持者聚集在最高法院外，呼吁国会中的民主党人采取行动保护妇女的堕胎权，同时谴责最高法院可能剥夺民众的基本权利。

人群中穿插着少数反堕胎活动者，他们高呼：“罗诉韦德案裁决必须推翻。”

目前尚不清楚罗诉韦德案裁决如果推翻将对中期选举起怎样的影响。前总统克林顿时期的白宫政治主任索斯尼克说，中期选举与投票率有关，而这类裁决可能激励双方的基本盘选民踊跃投票。