美最高法院传拟废除堕胎权 引发支持反对两边院外示威

来自 / 联合早报

整理 /
傅慧云

发布 / 2022年5月4日 5:00 AM

美国在全国范围实施了长达半个世纪的妇女堕胎权可能被最高法院推翻，消息一出，支持和反对堕胎的人都到最高法院外表达不满或声援。（法新社）
美国在全国范围实施了长达半个世纪的妇女堕胎权可能被最高法院推翻，消息一出，支持和反对堕胎的人都到最高法院外表达不满或声援。（法新社）

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（华盛顿综合电）美国最高法院外泄文件显示，最高法院内部表决支持推翻确定堕胎在美国为合法的条例。消息一出震惊全美，支持和反对堕胎的群体立即在最高法院外聚集抗议和声援。堕胎权可能影响美国的中期选举结果。

此事针对的是1973年通过的“罗诉韦德案”（Roe v Wade）裁决。对于机密外泄和有关内容，最高法院受询时拒绝置评。

美国“政客”（Politico）新闻网站周一引述一份由保守派大法官阿利托撰写，并从2月以来就供传阅的98页意见草案。这份草案说，罗诉韦德案的裁决“从一开始就大错特错”，因为美国宪法并没有提到堕胎权。当年在罗诉韦德案中，最高法院认为堕胎是受宪法保护的权利之一。

美国总统拜登周二立刻发表声明说，他不清楚外泄的最高法院裁决草案是否是真的，或是否反映了法院的最终决定，不过他的政府已经做好准备，一旦有关裁决推翻，就做出回应以保护堕胎权利，选民也必须在中期选举中投选支持堕胎权的候选人。

如果推翻成真，意味由各州决定是否让堕胎合法化。支持堕胎权的古特马赫研究所说，如果罗诉韦德案裁决被推翻，26个州“确定或可能”禁止堕胎。不过，自由派州属仍可合法地允许堕胎。

美国最高法院目前有九名大法官，保守派占多数，有六人。政客网站说，包括阿利托在内的五位保守派法官投票支持推翻罗诉韦德案裁决。三位自由派大法官准备提出异议。目前还不清楚首席大法官罗伯茨最后会支持哪一边。预料，法院会在6月之前做出最终裁决。

这份外泄文件引发震动，除了因为堕胎是美国社会极具争议性的课题外，也因为意见草案外泄极为罕见。

曾在前奥巴马政府时代担任总检察长的卡蒂尔在推特上说，这件事相当于“五角大楼文件外泄”。他指的是泄漏了美国在越南战争中参与程度的机密文件。

如果这份一件草案最终成真，对共和党而言可能是一场政策胜利，而要在11月中期选举中保住两院优势的民主党则可能要更费力。

上述爆炸性报道出街后数小时，就有数百名堕胎支持者聚集在最高法院外，呼吁国会中的民主党人采取行动保护妇女的堕胎权，同时谴责最高法院可能剥夺民众的基本权利。

人群中穿插着少数反堕胎活动者，他们高呼：“罗诉韦德案裁决必须推翻。”

目前尚不清楚罗诉韦德案裁决如果推翻将对中期选举起怎样的影响。前总统克林顿时期的白宫政治主任索斯尼克说，中期选举与投票率有关，而这类裁决可能激励双方的基本盘选民踊跃投票。

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