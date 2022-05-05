美最高法院证实意见书外泄 大法官：堕胎权裁决仍未定

这份外泄意见书由美国最高法院保守派大法官阿利托撰写，里面称1973年罗诉韦德案裁决“必须被推翻”。美国总统拜登周二说，他反对最高法院推翻罗诉韦德案。他说，如果最高法院最终推翻罗诉韦德案，他将与国会合作通过相关法案，保障女性堕胎权。

（华盛顿综合电）美国最高法院证实一份涉及女性堕胎权的内部文件外泄，这再度引爆全美有关堕胎权的争议，民主党人表示反对，保守派感到鼓舞，美国各地爆发支持和反对堕胎的示威。

最终裁决或在6月底或7月

美国最高法院首席大法官罗伯茨周二（5月3日）证实，《政治报》（Politico，前译政客）网站周一刊登的最高法院外泄文件确实存在，但称那份多数意见草稿不代表法院“任何一位成员”的最终立场。据了解，最高法院要到6月底、7月初才会做出最终裁决。

罗伯茨谴责了泄漏未公开意见书的行为，并称将就信息如何泄漏展开调查。

这份外泄意见书由最高法院保守派大法官阿利托撰写，里面称1973年罗诉韦德案裁决“从一开始就大错特错”“必须被推翻”。

目前还不清楚是谁泄露了这份意见草案。参议院共和党领袖麦康奈尔谴责这次泄密是“非法行为”，并称这是“激进左翼”人士所为，但他没有提供任何证据。

分析：最高法院内部分歧大

分析指，无论泄密者的动机是什么，都凸显最高法院内部分歧大，最高法院威信也将因此大受打击。

对于合法堕胎权可能被推翻，保守派表示欢迎，但一些支持堕胎的温和派共和党人感到沮丧。

民主党籍的参议院多数党领袖舒默和众议院议长佩洛西周一晚发表声明说，最高法院如果推翻罗诉韦德案，“将是一个遭人唾弃，现代史上最糟糕、最具破坏性的决定之一”。

美国总统拜登周二说，他反对最高法院推翻罗诉韦德案。他同时说，如果最高法院最终推翻罗诉韦德案，他将与国会合作通过相关法案，保障女性堕胎权。

不过，要将罗诉韦德案的判决法规化，将是现代史上最艰难的立法斗争之一。民主党人和少数支持堕胎权利的共和党人可能需要在参议院至少拥有60个席位，才能克服共和党人的冗长辩论阻挠，通过立法来确保堕胎权利。

众议院此前通过了类似法案，但2月份在参议院表决时，以46对48的投票结果落败。杯葛了拜登大部分议程的保守派民主党人、西弗吉尼亚州参议员曼钦此番也站在共和党一边，阻拦了该法案。

尽管如此，舒默还是说，参议院下周将再表决这一立法。

近三分二选民更可能投选支持堕胎权候选人

路透社说，即使新的参议院投票不可避免地失败了，民主党人也可以利用它来提高中期选举的胜算。

路透社／益普索周二进行的调查显示，近三分之二美国人说，他们更有可能在11月的投票中投选支持堕胎权的候选人。

如果罗诉韦德案被推翻且没有相关联邦立法获得通过，堕胎法将由各州自行决定。在自由主义倾向的州，堕胎可能仍然是合法的，而保守的州则会禁止堕胎。

各州已经通过了大量与堕胎有关的法律。在共和党领导的州，今年至少已有六个州通过了新的限制措施。

周二，俄克拉荷马州州长斯蒂特签署了一项禁令，禁止在怀孕六周后堕胎。

另外，今年也有至少三个民主党领导的州通过了保护堕胎权利的措施。加利福尼亚州参议院主席阿特金斯周二誓言要在11月的投票中确保该州可将堕胎权写入州宪法。

全美各地周二爆发支持和反对堕胎的示威。纽约市有2000人上街，拥护合法堕胎权利。此外，亚特兰大、芝加哥、丹佛、洛杉矶和西雅图等地也有示威活动。