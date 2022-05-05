韩新政府上台前发射导弹 分析：朝鲜展示“驯服”性挑衅

韩国新一届政府即将上台之际，朝鲜昨日又发射了一枚弹道导弹。分析指出，每到韩国政权交替初期，朝鲜总会进行“驯服”性挑衅。

韩军说，朝鲜当天中午12时零3分在平壤顺安一带向东部海域发射了一枚弹道导弹，飞行距离约470公里，飞行高度约780千米，速度为11马赫。韩美情报部门正在进一步分析详细参数。

日本防卫副大臣鬼木诚表示，该导弹可能落在日本专属经济水域（EEZ）之外。

韩国总统府说，国家安全委员会强烈谴责这次试射，并敦促朝鲜立即恢复对话。联合参谋部呼吁朝鲜立即停止试射行为，并说：“朝鲜近期一系列弹道导弹的发射严重威胁到朝鲜半岛，乃至国际社会的和平与稳定。”

日本首相岸田文雄告诉记者，不可容忍朝鲜近期对区域和国际安全构成威胁的行为，包括频繁发射导弹。他说，日本已对朝鲜发射弹道导弹一事提出抗议。

韩军和专家分析称，朝鲜此次可能以缩短射程方式发射了火星-15型洲际弹道导弹。这也是朝鲜今年第14次试射。上次试射是4月16日朝鲜已故领导人金日成110岁冥诞期间发射的两枚新型战术制导武器。在4月25日纪念朝鲜人民军建军90周年的阅兵式上，朝鲜也展示了“最大洲际弹道导弹”——火星-17型。

分析认为，此次发射在韩国新政府上台前六天、韩美首脑会谈（5月21日）即将举行之际进行，因此或借试射释放将提高战略挑衅水平的信息，特别是其战术的“核武”性能。

朝鲜研究网站“38north”日前指出，朝鲜正在修复咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场3号坑道。专家认为，朝鲜有可能在本月20日美国总统拜登访韩前后进行第七次核试验。

梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤说，朝鲜的武力挑衅背后隐藏着向韩美施压的信息，即如果美国不接受朝鲜的要求，朝核将继续升级。

也有分析认为，下周二将上台的尹锡悦新政府对朝问题相对强硬。所以，朝鲜似乎想要达到先发制人的目的。