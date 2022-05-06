马里乌波尔人道危机越趋严重 泽连斯基要联合国协助拯救困钢铁厂军民

乌军方指俄军在战机的支援下，试图攻占乌军在马里乌波尔市的最后一个据点亚速钢铁厂。乌克兰总统泽连斯基周三与联合国秘书长古特雷斯通电话，促请联合国协助拯救受困钢铁厂的军民。

（基辅／莫斯科综合电）乌克兰南部港市马里乌波尔的人道危机越趋严重，必须加快撤离受困钢铁厂的平民。乌克兰总统泽连斯基已经要求联合国协助拯救这些乌克兰军民。同时，欧美可能很快公布针对俄罗斯的额外制裁行动。

克里姆林宫：只是封锁 俄军没有袭击亚速钢铁厂

乌军方指俄军在战机的支援下，试图攻占乌军在马里乌波尔市的最后一个据点亚速钢铁厂。据守钢铁厂的亚速营指挥官普罗科佩科周三（5月4日）晚说，过去两天俄军冲进钢铁厂，厂区发生激烈流血战斗，虽然乌军人数少，最终仍把俄军击退。

克里姆林宫周四否认俄军袭击亚速钢铁厂。克宫发言人佩斯科夫回答媒体询问时表示，总统普京上个月已经下令不要攻击，改为封锁钢铁厂。

俄国防部宣布从周四起，连续三天开通亚速钢铁厂人道走廊，俄军和顿涅茨克武装力量将单方面停止所有战斗，让平民安全撤离。

泽连斯基周四早上说，乌克兰随时准备确保马里乌波尔停火，但连日来遭到猛烈攻击的亚速钢铁厂破坏严重，地面尽是瓦砾，因此要把躲藏在防空壕内的平民带出地面需要一些时间。他说，马里乌波尔必须实现长期停火才能确保所有平民安全疏散。

周三有300多名平民撤离马里乌波尔市。乌官员说，仍有200个平民受困在亚速钢铁厂的地下堡垒。

泽连斯基周三与联合国秘书长古特雷斯通电话，促请联合国协助拯救受困钢铁厂的军民。泽连斯基说：“这些人有生命危险……每个人对我们都很重要。我们请求你们帮助拯救他们。”红十字会已经发表声明，呼吁继续尽力搜救受困军民。

同时，俄乌继续相互攻击。俄国防部周四说，俄军炮兵连夜袭击乌克兰多个阵地和据点，造成600多名乌军死亡，好些武器和军事装备被摧毁。它说，俄军导弹摧毁乌中部基洛夫格勒州（Kirovohrad）卡纳托沃机场的航空设备和乌南城市尼古拉耶夫一个大弹药库。

乌方表示，乌军击退俄军11次攻势，击落四架俄军机，摧毁十几辆俄军用车。

毗邻乌克兰边界的俄罗斯别尔哥罗德地区的两个村庄遭到乌军炮击，没有平民伤亡。别尔哥罗德距离乌克兰边界只有约35公里。

拜登：将同G7领导人讨论是否对俄采额外制裁行动

泽连斯基周四推出全球众筹平台，以协助基辅赢得战争和重建国内被毁的基础设施。波兰总理莫拉维茨基说，周四在华沙举行的国际捐助者大会共筹集了65亿美元（约90亿新元）来帮助乌克兰。

美国总统拜登周三说，他本周将同七国集团（G7）领导人一起讨论是否对俄国采取额外制裁行动。但白宫发言人萨基拒绝透露相关详情，仅说美国正在继续审查制裁选项。