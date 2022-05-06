美最高法院可能推翻合法堕胎权 人权组织担心避孕等将成焦点

（华盛顿综合电）美国最高法院可能推翻合法堕胎权引发争议与担忧，美国人权组织成员担心保守派接下来会把目光转向避孕、同性婚姻和跨性别者权利等。

6月底7月初 最高法院才最终裁决

美国媒体周一报道，它获得的一份最高法院法官的多数意见书草案显示，法官们可能推翻保护女性堕胎权的1973年罗诉韦德案（Roe v. Wade）裁决。此案是联邦最高法院对于女性堕胎权裁决的“里程碑”案例，裁定确定女性在全国拥有受宪法保障的堕胎权。

最高法院首席大法官罗伯茨隔天证实了这份意见书的真实性。但他指出，该意见书内容并不代表最高法院的最终裁决。据了解，最高法院要到6月底、7月初才会作最终裁决

这份泄漏的意见书由最高法院保守派大法官阿利托撰写。意见书说，罗诉韦德案”从一开始就是惊人的错误”。他认为堕胎权不受宪法保护，这令人们担心其他权利可能会成为法院占多数的保守法官接下来要剥夺的目标。

美国宪法第14修正案并未提及具体权利，但多年来，法官在就某些基本权利作裁决时，广泛援引此修正案，例如1960年代保障避孕权利以及2015年倾向自由主义的最高法院让同性婚姻合法化的案件。

哥伦比亚大学性别与性法律中心教授弗兰克说：“如果这个意见实际上是最终意见，那么，几代美国人视为理所当然的宪法权利将得摊开来处理。”

纽约法律学院平权法专家伦纳德告诉法新社记者：“如果阿利托的意见最终成为法院的意见，它确实为想要在新案件中攻击同性婚姻或同性性行为者打开了大门。”

堕胎权益组织和诊所纷纷收到大笔捐款

目前，联邦最高法院中有六名保守派大法官、三名自由派大法官。保守派法官的意见引发担忧。堕胎权益组织和诊所在有关消息传出后纷纷收到大笔捐款。

一家反对限制堕胎的非盈利组织纳拉尔（NARAL Pro-Choice）在短短24小时内收到的捐款，比前一天多了1403%。该组织发言人福特说，51%的捐款者是首次捐款，

从周一晚上到周三中午，4000多明捐款人向“堕胎护理网络”捐了10万多美元。该网络是由150个美国独立堕胎诊所组成的全国协会。另据一家堕胎药供应商说，网站接到的询问和药物的销量激增。