日本考虑试行接纳小型旅游团 游客须已接种疫苗追加剂

日本准备在本月试行接纳小规模外来旅游团，基本要求是入境游客须完成接种冠病疫苗追加剂。日本将根据五一长假后的疫情走势来判断，是否解除以旅游为目的的入境禁令。

日本在冠病疫情暴发后实施边境管制，至今在开放国门的问题上仍持谨慎态度，只允许商务人员、留学生以及外劳入境。

日本首相岸田文雄前天访问已全面放宽防疫措施的英国，他在伦敦宣布，日本也将在6月进一步放宽入境限制措施。他说：“以全球应对疫情的情况而言，日本的防疫工作是成功的。目前，日本主要城市的病例已趋于稳定，我们将咨询专家的意见，目标是在6月进一步松绑，让日本与其他工业国一样让旅客顺利入境。我们要在维持谨慎防疫的同时，也让经济能够运转。”

以五一长假后两周疫情 作为对外开放判断指标

对于松绑的前提，岸田明确地说，就是冠病疫情放缓。“日本5月有一段长假，我们必须观察连休之后的疫情变化，逐步放宽入境限制措施。”

东京6日的确诊病例为2681起，比上星期五少1212起。一周平均病例是2842起，是上一周的58.8%。据了解，日本当局将以五一长假后两周的疫情，作为决定对外开放程度的判断指标。

去年，日本在疫情中成功举办了奥运，当局原本打算去年10月就欢迎外来游客。不料，奥密克戎病毒入侵，当局今年1月又收紧防疫措施。

目前，日本虽然让商务旅客和留学生入境，但仍有每天最多1万人的入境限制。据日本媒体获悉的消息，当局接下来的初步计划是把引进外国游客的人数顶限提高到2万人。为了便于监管外来游客的健康状态，起步阶段将以接纳小规模观光团为主。

据日本入境管理局数据，在疫情前的2019年，平均每天入境外来游客是8万人次。日本旅游业者都引颈期盼边境开放，与旅游相关股票的价格昨日都上扬。

日本一名旅游业者昨日指出：“我希望能安全和安心地对外开放旅游。绝大多数日本人在室内和室外都戴口罩，希望外来游客也能遵守日本的防疫措施。只要业者与游客都能谨慎防疫，让我们拭目以待旅游全面开放。”