为了乌俄和全球人民 古特雷斯：战争须停止

联合国秘书长古特雷斯在乌克兰问题紧急会议上说，俄乌战争还引发了“一场危机”。“这场危机也在摧毁全球的能源市场，扰乱金融体系，加剧发展中国家的极端脆弱性……现在是团结起来结束这场战争的时候了。”

（联合国综合电）联合国秘书长古特雷斯形容，俄乌战争是个“死亡、毁灭、混乱和破坏的循环”，为了乌克兰、俄罗斯和全球人民，这场战争必须停止。

古特雷斯周四在向联合国安理会通报他上周在俄罗斯和乌克兰的穿梭外交时重申：“俄罗斯入侵乌克兰是侵犯了乌克兰的领土完整，同时也违反了联合国宪章。”

古特雷斯说，他与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基会晤时，就结束这场残酷冲突的必要性“毫不讳言”。“在与普京总统的会晤中，我强调了允许人道主义援助，和从围困地区撤离的必要性，尤其是在马里乌波尔。”

古特雷斯强烈呼吁建立一条安全有效的人道主义走廊，让更多平民从乌军在马里乌波尔市的最后一个据点亚速钢铁厂撤离。据报，目前仍有200个平民，包括至少20名儿童受困在亚速钢铁厂的地下堡垒。

古特雷斯也在周四的乌克兰问题紧急会议上说，俄乌战争还引发了“一场危机”。“这场危机也在摧毁全球的能源市场，扰乱金融体系，加剧发展中国家的极端脆弱性……现在是团结起来结束这场战争的时候了。”

张军吁国际社会加大努力推动停火并减低人道影响

安理会多数成员国，包括中国也呼吁结束持续两个多月的战争。中国常驻联合国代表张军在会上呼吁国际社会加大努力，推动停火止战，将冲突造成的人道影响降至最低。

张军指出，世界不需要“新冷战”，世界承受不起更大的动荡和分裂。他强调，只有外交才能结束战斗，并批评西方向乌克兰运送武器。

德国总理朔尔茨和美国总统拜登周四通电话时则表明，不会承认俄罗斯在乌克兰侵占的领土。两人同意，有必要进一步提供实质和持续的支持，协助乌克兰行使合法自卫权。

另一方面，担任七国集团主席的德国政府发言人霍夫曼宣布，七国领导人定星期天（5月8日）与乌克兰总统泽连斯基举行视频会谈。

他说，七国领导人将举行今年年初以来的第三次视频会议，他还指出，5月8日是“标志着欧洲第二次世界大战结束的历史性日子”。

与此同时，泽连斯基周四指入侵的俄军已摧毁近400家医院、产房和诊所，导致医生没有办法开药治疗癌症病患，也无法执行手术。他在一段视频中说，处在交战热区的乌克兰东部和南部，很多地方甚至连抗生素都没有。

另外，尽管俄罗斯周三宣布从周四上午开始停火三天，但亚速钢铁厂的战斗仍在继续，俄军正“试图歼灭”钢铁厂内的最后一名守卫者。乌军周四上午发表声明说，俄军为控制亚速钢铁厂，已出动战斗机恢复攻势。