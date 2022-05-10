拜登本周焦点转向亚洲 中国仍是关注重点

（华盛顿综合电）在俄乌战争持续之际，美国总统拜登本周开始，暂时重新把焦点放在亚洲，而中国仍将是关注重点。

拜登将于周四（12日）与亚细安领导人举行两天峰会，届时可能聚焦中国崛起等议题；一周后，拜登将访问美国条约盟友韩国与日本，并在东京与日本、印度和澳大利亚举行“四方安全对话”（Quad）领导人峰会。这将是拜登上任以来首次访问亚洲，而四方会谈被认为旨在加强美国在亚洲的外交影响，制衡中国在印太地区日益增加的经济和军事影响力。

白宫新闻秘书普萨基在新闻发布会上说，俄乌战争肯定会成为美国—亚细安特别峰会上讨论的课题，各国领导人也会趁此次峰会讨论该区域的安全问题。此外，冠病疫情和朝鲜问题也会是峰会重点讨论的课题，尤其是平壤近期多次进行导弹试射，朝鲜的核武问题目前更显迫切。

学者指出，拜登正在借由推动亚洲外交来传递信息。

美国华盛顿智库史汀生研究中心（Stimson Center）资深研究员辰巳由纪说：“拜登政府正试图向印太国家保证，尽管美国短期内会忙于处理乌克兰危机，但在根本上仍致力于与印太地区加强联系。”

辰巳由纪说，美国政府也可以用乌克兰危机这个例子，向亚洲国家表明，美国坚持领土完整和人权等坚定原则，以展示美国的“共通性”（commonality）。

美国一再警告中国，不要改变亚洲的现状，特别是对台湾。美国国务卿布林肯上月在国会作证时说，中国肯定会看到俄罗斯为侵略付出的重大代价，而这将使他们在算计台湾的未来时不得不纳入考量。

华盛顿智库美国企业研究所高级研究员白兰斯则说，在需要聚焦于亚洲以及全球日益增长的优先要务之间，存在着“明显的紧张”。

他表示：“我不会在半夜醒来担心，生活在以俄罗斯为中心的世界，因为俄国没有那样的权势，而且在这场危机之后肯定不会有这样的势力。”

白兰斯说，拜登政府认为中国是美国唯一有意义的系统性竞争对手，这种说法是对的。

“但在过去的一年里，我们看到美国在亚洲以外的地区仍拥有非常重要的利益，而这些利益可能比我们预期的更容易受到威胁。”