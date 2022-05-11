在自由和市场经济基础上 韩国总统尹锡悦誓言重建真正民主国家

韩国新总统尹锡悦在就职典礼上承诺，将在自由和市场经济的基础上重建一个真正的民主国家。他也对朝鲜释放善意，称如果朝鲜落实无核化，将与国际社会合力协助朝鲜改善经济与民生状况。

尹锡悦昨天（5月10日）零时正式接收韩国军队最高统帅权，早上同夫人金建希到国立显忠院祭拜，11时在首尔汝矣岛国会大楼前的仪式上宣誓就职。

就职典礼邀请4万多名国内外贵宾和韩国民众参与，包括前一天卸任的原总统文在寅及去年底获特赦出狱的前总统朴槿惠；外宾则包括新加坡总统哈莉玛、中国国家副主席王岐山、日本外交部长林芳正，以及美国副总统哈里斯的丈夫埃姆霍夫等。

尹锡悦在就职演说中说，当前国际面临冠病疫情危机、贸易秩序及供应链重组、气候变迁、粮食与能源危机等问题，不是靠单一或少数国家合作就能解决。

他指出，包括韩国在内的许多国家内部也面临增长放缓及大规模失业、两极分化等社会问题，可能影响国家团结。而在这同时，本应用以处理这些问题的民主主义当前却受到反智主义的威胁，国与国之间、国家内部都面对群体纠纷和事实扭曲，使人们对民主失去信心，当前困境难以解决。

他誓言克制“反智主义”，彰显普世价值的重要性，要以自由民主及市场经济为基础，重建一个真正由人民做主的国家。

尹锡悦：朝鲜若去核化 韩国将协助改善经济

对于朝鲜，他表明，韩国将敞开对话之门，力求和平解决朝鲜半岛问题。如果朝鲜停止核开发，韩国准备和国际社会合作，协助朝鲜改善经济状况与人民的生活水平。

尹锡悦在17分钟的就职演说中，35次提及“自由”。

分析认为，尹锡悦似乎从美国新自由主义经济学家米尔顿·弗里德曼的《自由选择》中获得了灵感。他竞选总统时曾表明，反对前任文在寅政府的经济管制政策。他坦言，就读法学研究所时，父亲赠送弗里德曼的书影响了他的世界观。

尹锡悦出生于1960年12月。他从首尔大学法律系毕业后，曾担任检察官27年。他当检察官时积极清算积弊，形象风评很好。2019年6月，文在寅任命他为检察总长。可是，他因为对文在寅政府展开的司法改革不满，坚持与之对抗。

尹锡悦反对滥权的勇士形象显然获得民众的欢迎。他后来辞任检察总长，加入倾向保守的国民力量党，在今年3月的总统选举中当选。他是韩国历来第一位毫无国会议政经验的总统。

尹锡悦已将总统办公室从青瓦台迁出，搬到首尔龙山。他就职后，青瓦台长达74年的总统府时代也就此结束。这个前权力中心昨天回归“平民”身份的第一天，即全面对外开放。