接纳乌克兰等非欧盟国家 法国倡建政治共同体 维护欧洲大陆稳定

（柏林综合电）乌克兰可能需要“几十年”才能加入欧盟，法国总统马克龙提议建立一个更广泛的“欧洲政治共同体”，以容纳欧盟以外的国家如乌克兰和英国，来维护欧洲大陆的稳定。这个建议立即获得德国的正面回应。

5月9日是“欧洲日”，为期一年的欧洲未来论坛在法国斯特拉斯堡的欧洲议会上举行闭幕式，马克龙以欧盟轮值主席国元首的身份致辞。

马克龙：乌克兰可能几十年后才能加入欧盟

马克龙说，欧盟心目中已视乌克兰为一分子，但即使加速处理乌克兰的入盟申请，乌克兰也可能要等上几年甚至几十年才能够正式加入。

他指出，乌克兰与同样希望加入欧盟的摩尔多瓦和格鲁吉亚都必须进行改革，经过漫长程序才能达到严格的入门标准；因此，另行建立一个没有欧盟那么正式的新欧洲组织会更有效率，可更快地把志同道合的欧洲国家聚集在一起。

他说，财政危机、冠病疫情和俄乌冲突都凸显了欧盟的脆弱性，单靠欧盟并不足以维护欧洲大陆的稳定。“短期内，欧盟不能成为构建欧洲大陆的唯一方式……这个新欧洲组织可让欧洲民主国家……在政治、安全、能源、运输、投资、基础设施和人员流动等方面的合作找到新空间。”

马克龙过后到柏林会见德国总理朔尔茨时说，已退出欧盟的英国也可在欧洲政治共同体中占有一席之地。

不过，马克龙没有说明这个新组织要如何运作，以及会扮演怎样的角色。

朔尔茨：绝对有必要拉近欧盟与更多欧洲国家关系

朔尔茨形容，建立欧洲政治共同体来应对欧洲面临的挑战是个“很有意思”的提议，他乐于同马克龙讨论此事。他指出，欧盟“绝对有必要”设法拉近与更多欧洲国家的关系。不过他强调，这个新组织不应妨碍北马其顿等西巴尔干候选国加入欧盟的进程。

乌克兰在俄罗斯军队入侵后不久向欧盟递交了加盟申请。欧盟委员会主席冯德莱恩星期一说，委员会将在6月就是否给予乌克兰欧盟候选国资格表态。

按照欧盟规定，加入者须达到一系列标准，包括自由市场经济、稳定的民主法治、接受欧盟法律等。申请加入国获得候选国资格后，还须同欧盟各成员国与机构展开谈判，最终必须一一获得所有成员国批准方可正式加盟。