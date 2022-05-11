玛丽莲梦露肖像画 拍出1.95亿美元创纪录

美国著名波普艺术家安迪沃霍尔（Andy Warhol）为已故好莱坞演员玛丽莲梦露创作的肖像画《枪击玛丽莲—鼠尾草蓝版》（Shot Sage Blue Marilyn），在佳士得拍卖会以1亿9500万美元（约2亿7000万新元）的价格成交，虽然比拍卖前所预测的2亿美元略低，但仍创下美国艺术家作品迄今为止的最高拍卖纪录。这幅于1964年完成的画作是以玛丽莲梦露1953年拍摄的电影《飞瀑怒潮》（Niagara）的宣传照片为原型，她的眼睛、头发和嘴唇都涂上了鲜艳的颜色，背景则是鼠尾草蓝色。安迪沃霍尔当年其实一共画了一系列五幅玛丽莲梦露的肖像画，另外四幅分别为蓝色、红色、橙色和蓝绿色，但它们后来被一名行为艺术家开枪击中，只有鼠尾草蓝色这幅侥幸逃过一劫；这也是这幅画作名称的由来。（法新社）