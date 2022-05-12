谭德塞：应改抗疫策略 中国清零政策不可持续 中国外交部谴责说法“不负责任”

世卫组织总干事谭德塞说，随着奥密克戎在中国人口中扩散，加上中国经济持续受到影响，清零策略已不再适用。世卫已同中国专家讨论这个问题。

（伦敦综合电）世界卫生组织总干事谭德塞少有地公开评论中国的冠病防控策略，指中国坚持的清零政策“不可持续”，“做出调整非常重要”。对此，中国做出谴责，指谭德塞“不负责任”。

谭德塞周二（5月10日）在记者会说：“考虑到冠病病毒现有特性，以及我们对病毒变化的预期，我们认为清零策略是不可持续的。”

他指出，随着奥密克戎变种毒株在中国人口中扩散，加上中国经济持续受到影响，清零策略已不再适用。与此同时，世界各国对冠病病毒更加了解，也有更好的应对工具，是时候改变抗疫策略了。

谭德塞透露，世卫组织已同中国专家讨论这个问题，向他们表明清零做法难以为继。他强调：“过渡到另一种策略是非常重要的。”

谭德塞鲜少对世卫成员国的冠病政策发表评论。疫情暴发初期，他曾被指偏向中国。

截至5月10日，中国大陆累计报告约5000起死亡病例。世卫紧急项目执行主任瑞安说，中国是世界人口最多的国家，但死例远远少于美国的近100万起、巴西的66万多起及印度的52万多起死例。面对死例增加，中国希望用严格措施来遏制病毒蔓延是可以理解的。

但瑞安同时指出，抗疫策略也应考虑到对个人与人权的冲击。他说：“世卫组织一直强调，我们必须在管控措施及它们对社会和经济的影响之间取得平衡，这有时并不容易。”

中国自冠病疫情暴发以来就坚持清零目标，其他采用这个做法的国家已转而寻求与冠病共存。

谭德塞相关微博贴文被删

目前，上海市实施严格封锁，居民除紧急医疗需要等特殊原因不得外出，北京也扩大了病毒筛检。据外国媒体报道，中国民众对反复封锁日益不满，网上出现抗议声音与据说是防疫工作人员粗暴对待民众的视频，但这类内容很快会被删除。

据路透社报道，有关谭德塞指清零政策不可持续的贴文在联合国微博上发布后不久，于周三上午被删除。微信以内容“违反相关法律和规定”为由，禁止用户转发类似信息。

面对外界质疑，中共党中央最高层上周誓言坚持动态清零，“坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争”。

针对谭德塞的表态，中国外交部发言人赵立坚在周三的例行记者会上回应，希望有关人士客观合理地看待中国国情和防疫方针，要弄清楚事实，不要发表不负责任言论。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗指出，在全球范围内完全消除冠病是做不到的。“我们的全球目标不是检出所有病例与完全防止病毒传播。目前来说，这真的是不可能的。但我们须要做的是减少传播，因为病毒传播速度很快。”

世卫强调，直到所有人都能获得疫苗、检测、治疗和个人防护装备，冠病大流行才会结束。由美国、德国、印度尼西亚、塞内加尔与伯利兹共同主办的第二届全球冠病峰会今天以视讯方式召开，主要议题包括加强全球疫情应对、为世界人口接种冠病疫苗、保护最脆弱人群及预防未来疫病。