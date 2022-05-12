美情报总监：目标不仅是顿巴斯 俄或动员全国准备在乌打持久战

美情报部评估，普京正在为乌克兰的长期战事做准备。普京越来越有可能动员整个国家，可能实施军法统治，并凭借俄军的耐力来削弱西方国家对乌克兰的支持。

（华盛顿综合电）美国情报官员认为，俄罗斯似乎为在乌克兰打持久战做准备。他们也在探讨中国可能从乌克兰战争中吸取什么教训，以及这场战争对台湾的防御有何借鉴意义。

美国国家情报总监海恩斯周二（5月10日）在参议院军事委员会听证会上说，乌克兰战争不会因为俄军在乌克兰东部顿巴斯地区取得胜利就结束。她说，“据我们评估，普京总统正在为乌克兰的长期战事做准备，在此期间，他仍然打算夺取顿巴斯以外的目标。”

她说，美国发现有迹象表明，俄罗斯希望开辟一道陆桥，从顿巴斯和克里米亚半岛延伸到邻国摩尔多瓦亲俄分离主义地区德涅斯特（Transdniestria）。

除非面临生存威胁 普京不太可能动用核武

海恩斯还说，“再加上普京面临着他的野心与俄罗斯目前的常规军事能力不匹配的现实……未来几个月，局势更加不可预测并可能升级。”但她认为，除非面临“生存威胁”，否则普京不太可能动用核武器。

美国情报部门还认为，普京越来越有可能动员整个国家，可能实施军法统治，并凭借俄军的耐力来削弱西方国家对乌克兰的支持。海恩斯指出，随着通胀、粮食短缺和能源价格飙升，普京指望美欧对乌克兰的支持会减弱。

在同一场听证会上，美国国防情报局局长贝里尔则说，战争已经走到了一个死胡同。他说：“俄罗斯人没有获胜，乌克兰人也没有获胜，我们在这里陷入了僵局。”美方估计，俄方折损至少八名将领。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰周二进入第77天，俄罗斯4月增调兵员至乌克兰，加强在乌东的攻势，但挺进速度缓慢。3月间，乌军挫败了俄军对首都基辅的攻击行动。美国国防部发言人柯比说，虽然俄军在顿巴斯没有取得重大进展，但正在逐步挺进。

美将与台方探讨乌战争对台湾防御的借鉴

海恩斯和贝里尔就美国国家安全面临的全球威胁作证时也谈到，情报界将与台湾军方和政治领导层接触，共同探讨乌克兰战争对于台湾的防御有何借鉴意义，以及国际社会对此作何反应。

海恩斯说，中国宁可不必采取军事行动就接管台湾，但正致力加强军力，希望能达到即使美国干预仍能在军事上取胜的地位。她不认为战事可能促使中国加速夺台计划。

贝里尔则说，美国军方和情报官员可以采取几种措施来帮助台湾降低大陆考虑武统的可能性。

他说：“他们正在从乌克兰冲突中吸取一些非常有意思的教训，比如领导力有多重要，小部队战术有多重要，非军官身份职业军人群体有多重要，以及要对合适武器系统的使用进行真正有效的培训。”

美通过逾400亿美元 乌克兰紧急支出议案

另一方面，美国众议院周二通过超过400亿美元的乌克兰紧急支出议案，这些资金将用于向乌提供新武器，并给予经济和人道主义援助。议案包括给国防部拨款197亿美元，比拜登政府要求的多出30亿美元。

计划将向乌克兰和其他受入侵影响的国家提供40亿美元的外国军事融资，帮助他们采购武器。这项议案下周料将获得参议院通过。