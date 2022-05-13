展示成为稳固伙伴决心 美国盼与亚细安扩大三领域合作

美国国家安全委员会印度太平洋事务协调员坎贝尔说，这次特别峰会是要让一些对美国不太熟悉的亚细安领导人认识拜登及他的团队。坎贝尔强调，拜登会告诉亚细安领导人，美国无意把东南亚或亚洲推向“新冷战”，而是希望与合作伙伴共同推进良好的国际规范，以此和平且有效地与中国竞争。

美国期待通过来临的亚细安—美国特别峰会重启并扩大与亚细安国家在教育、环境和基础建设领域的长期合作，展示美国成为东南亚稳固伙伴的决心，以“和平且有效”的方式与中国竞争。

美国国家安全委员会印度太平洋事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）于峰会召开前夕，在美国和平研究所举行的座谈会上介绍美国对峰会的期许。

他形容这次特别峰会是个“重要访问”，目标是让一些对美国不那么熟悉的亚细安成员国领导人认识美国总统拜登及其团队，让他们可以更自在地与美国讨论战略课题。

拜登政府刚于2月初公布印度太平洋战略报告，宣示将向印太区域投入更多外交与安全资源，以抗衡中国影响力。但与中国有密切经贸关系的东南亚国家担心这会加剧中美在本区域的竞争，破坏有利经济发展的和平局面。

不过坎贝尔强调，拜登会告诉亚细安领导人，美国无意把东南亚或亚洲推向“新冷战”，而是希望与合作伙伴共同推进良好的国际规范，以此和平且有效地与中国竞争。这包括提高透明度、推进良好的治理方式、适度地与金融机构就债务减免、卫生，以及人道救援等议题合作。

他说：“我们清楚知道任何纯粹为了竞争而制定的计划很难在亚洲取得成功。合作必须是以东南亚人民的需要和期许为基础。我们并不天真。”

“我们持续面对的挑战不是有没有能力竞争，而是我们能否在东南亚组织并落实一个持之以恒的战略……我们需要展示美国是个稳固的伙伴，而我们的战略利益将推动我们扮演越来越大的角色。这需要一些说服，也需要我们以行动证明。”

拜登之前的两位美国总统奥巴马和特朗普，都曾先后提出“战略东移”（pivot to Asia）和构建“自由开放的印太地区”，但最终都因其他国际事务而分散注意力，好些合作项目也因此不了了之或缩小规模。

坎贝尔指出，美国如今“深刻意识到这不能再发生”。如今的战略现实已不同以往，国际政治中心往印太地区转移的趋势，已日益明显。

美国寻求和亚细安扩大合作的领域，还要包括教育和培训、环境课题和基础设施。卫生、灾难准备、海事安全等也是美国关注的课题。

整个美国政府参与亚细安事务

与奥巴马执政期间提出的战略东移比较，坎贝尔说，战略东移让人感觉美国将把注意力从欧洲转移到亚太地区，印太战略则在专注亚太的同时也和欧洲伙伴加深合作。此外，拜登政府也更深刻意识到要推动印太战略，资源的投入是关键。

以往负责亚细安事务的是一小组美国官员，坎贝尔透露，现在整个美国政府都会参与，例如这次峰会，美国所有主要高官都将参加，与亚细安成员国领导人对话。

亚细安轮值主席国柬埔寨的一名高官早前批评这场特别峰会没有安排拜登与个别亚细安领导人一对一会谈。对此，美国政府官员周三披露，拜登会跟每个出席峰会的领导人有“简短的私人时间”。

除了讨论合作事项，坎贝尔表示，美国也会和亚细安领导人讨论当下“不舒服”的敏感课题，例如俄乌战事、台海两岸课题和缅甸局势。美国也做好准备亚细安国家会提出不同意见，“我们希望开启和持续性的伙伴关系，让大家能以有意义的方式讨论真正的课题。”

坎贝尔指出，美国须更熟悉东南亚，也须让东南亚领导人理解美国的国内政治运作情况和考量，例如美国国会两党虽然都支持政府的亚洲战略，但在经贸等议题上分歧很大，以及美国政界围绕对华政策的辩论。

坎贝尔说，有些亚细安国家对美国的战略并非不清楚，但对美国初步的接触有时显得谨慎。“我们想尽力排除这些疑虑。”

美想尽早接触小马可斯团队 也关注缅甸及所罗门局势

坎贝尔在座谈会上除了讨论特别峰会的意义，也在问答环节中就菲律宾、缅甸和所罗门局势发表看法。

●在安全领域继续与菲律宾密切合作

美国希望继续和菲律宾在安全领域密切合作，也希望及早和小马可斯团队接触，但因“历史因素”，初步联系时可能会面对一些困难。

坎贝尔没有进一步解释所谓的“历史因素”，但相信指的是小马可斯被美国判定藐视法庭一事。

小马可斯的父亲是曾统治菲律宾20年的独裁者马可斯。老马可斯被指在任内敛财，政权被推翻后逃到夏威夷。夏威夷法庭于1995年判定老马可斯的财富是掠夺来的，下令马可斯家族偿还受害者20亿美元（28亿新元）。小马可斯未遵守这项庭令，被判藐视法庭，他因此15年来不曾涉足美国。

坎贝尔说，菲律宾扮演重要的关键角色，而美国希望能继续在安全领域和菲律宾密切合作，同时扩大两国的贸易和经济联系。“我们预期两国会继续密切合作。两国关系在总统杜特尔特任内后期的确回弹了，至少在战略层面上如此。我们非常希望能延续这个势头。”

菲律宾虽是美国的盟友，但现任总统杜特尔特的亲中立场对菲美关系造成冲击。小马可斯会否延续亲中政策受外界关注。

●盼亚细安推动外交工作 化解缅甸政治僵局

美国希望亚细安能更深入参与推动化解缅甸政治僵局的外交工作。

亚细安和缅甸去年达成、旨在推进缅甸全国和解的五点共识一直没有进展。

坎贝尔说：“我们希望亚细安能扮演关键角色，我们要鼓励加大外交努力。我们不能忘记这件事，也不能忽略局势的发展，但也不能简单地说这是亚细安自己的问题。”

他指出，美国会继续积极地和伙伴国就缅甸问题合作，同时美国希望也认为亚细安应该采取切实举措，与现任缅甸政府和反对派深入接触，设法走出这个悲剧性又极度困难的局面。

●美与伙伴国密切讨论提高在太平洋参与度

对于中国近期与南太平洋的所罗门群岛签署安全协议，坎贝尔没有直接批评，但表示美国正与伙伴国密切讨论，希望提高美国和伙伴国在太平洋的参与度。

中国积极扩展与所罗门群岛的合作，引起部分国家关注，尤其是毗邻所罗门群岛的澳大利亚。中国和所罗门群岛并未披露安全协议细节，但有消息称，协议将准许中国军舰在所罗门停靠，并且派安全部队到所罗门群岛维持社会秩序。

坎贝尔说，如果这些计划是为了增进当地人民的福祉，“我们会支持，但一些计划需要更透明”。“如果军事上的计划有可能改变太平洋的战略局势，我们会关注。”