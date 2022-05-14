美2亿元助力亚细安海事安全等计划 学者：拨款不多但具前瞻性

这笔1亿5000万美元的拨款中，6000万美元将投入海事相关项目。另外，美国计划投入4000万美元资助东南亚国家建设清洁能源设施，预计最终能为东南亚融资高达20亿美元，并提高区域的能源交易。

美国宣布拨款逾2亿新元，协助亚细安国家提升海事安全等各项计划。受访学者指出，虽然拨款总额不高，但美国专注的领域具前瞻性且符合亚细安对区域的展望，其他区域大国“没法反对”。

美国总统拜登于美东时间12日晚（新加坡13日早上）在白宫设宴招待到访的亚细安领导人，为为期两天的亚细安—美国特别峰会揭开序幕，同时宣布上述计划。

这笔1亿5000万美元（下同，2亿零948万新元）的拨款，相信能进一步为亚细安带动数十亿元的私人投资。

其中最大的一笔拨款——6000万美元将投入海事相关项目，包括美国增派海岸警卫队人员和装备到印度太平洋，协助伙伴国提高海事防卫能力。

美国海岸警卫队会派一名代表常驻美国在亚细安的使团办公处，也会在东南亚和大洋洲地区部署一艘巡逻快艇，协助培训和参与任务。美国退役的巡逻快艇也会优先转移给东南亚国家，协助这些国家“提高海上执法力度，促成自由、开放的太平洋”。

在清洁能源方面，美国计划投入4000万美元资助东南亚国家建设清洁能源设施，并预计这能吸引各方投资，最终为东南亚融资高达20亿美元发展清洁能源和科技，提高区域的能源交易。

卫生领域的项目则包括协助培训医护人员，以及提高东南亚国家的疫情监控与防疫能力。

教育方面，美国将为多项奖学金和交流计划提供更多资源。美国约翰·霍普金斯大学也将开办课程，为亚细安成员国的公务员提供培训。

美国在数十年前有不少这类培训计划，支持东南亚国家的年轻领袖到美国交流，但后来都逐一停办。

李总理：显示美国仍致力 与东南亚保持高级别联系

我国总理李显龙对美国扩大与亚细安的合作领域表示欢迎，并感谢拜登主办特别峰会。李总理指出，这显示即便地缘政治充满挑战，美国仍致力与东南亚保持高级别的联系。

拜登政府印太战略的重点之一，是加大对这个区域的参与，并凸显了美国与中国在本区域竞夺影响力的态势。与此同时，由于中国和一些亚细安国家在南中国海存在主权纠纷，美国在这片海域的参与，更是备受关注。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员兼亚细安研究中心协调员佘丽莲接受《联合早报》访问时说，中国肯定会关注美国在亚细安的外交举措。“不过美国把增进海事合作形容为支持亚细安落实本身对印太地区的展望，所有亚细安成员国都会支持，中国也无法反对。”

她进一步分析，全球经由南中国海运输的贸易总额超过3.37万亿美元，所以加强海事安全更重要是为保护贸易活动，确保供应链不受影响。美国前任总统奥巴马执政期间，也曾拨款2亿5000万美元资助东南亚的海事安全计划，所以拜登宣布的拨款还有加码空间。

虽然这笔拨款远不如中国宣布为协助亚细安抗疫和疫后复苏提供的15亿美元，但佘丽莲认为美国投资的可持续发展领域和前沿科技具前瞻性。

“这些计划可以视为一种防御性外交，有助于确保本区域下来数十年的和平稳定。”

以制定数码经济框架和加速脱碳为例，这些举措支持亚细安日后更妥善地处理纠纷，也帮助亚细安应对气候变化可能带来的冲击。

一名美国政府官员昨天就这项新宣布答询时说：“我们须要在东南亚有更好的表现。我们不是在要求各国在中美之间抉择。但我们要清楚传达：美国希望强化与区域的关系。”

本次峰会是拜登上台后，与亚细安领导人进行的首次实体会议。正式的全体大会今天举行。

不过，亚细安10国领导人并未全员出席。美国并未邀请军事政变上台的缅甸军政府领导人，只邀请非政治代表，被缅甸以待遇不对等拒绝。菲律宾刚举行大选，总统杜特尔特以即将卸任为由谢绝出席峰会，由外长洛钦代表。