放弃军事不结盟芬兰申请加入北约 普京警告是错误决定

瑞典预料也将在近日内决定是否申请加入北约。不过，芬兰和瑞典加入北约仍面对一大障碍，就是说服土耳其接纳它们。北约接纳新成员需要所有30个成员国一致同意。

（赫尔辛基综合电）芬兰正式表明，将申请加入北大西洋公约组织（NATO），放弃长期以来的军事不结盟立场。俄罗斯总统普京警告，芬兰此举将铸成大错。

芬兰总统尼尼斯托昨天在赫尔辛基召开的记者会上形容这是历史性的决定，“是一个新时代正在开启”。有关决定还有待芬兰国会批准，但预料将获得朝野议员广泛支持。

尼尼斯托周六致电普京，告诉他俄罗斯进兵乌克兰彻底改变了芬兰的安全环境，因此芬兰将宣布申请加入北约。尼尼斯托办公室发表的声明说，两人的对话“直截了当，没有发生不快”。

克里姆林宫的声明则说，普京告诉尼尼斯托，芬兰没有受到任何威胁，芬兰放弃传统的军事中立政策是一个错误。芬兰对外政策的这种变化可能会对俄芬关系产生负面影响。

芬兰邻国瑞典预料也将在近日决定是否申请加入北约。

瑞典首相安德森领导的社会民主党一个世纪来一直是瑞典最大政党，该党近日再就长期以来反对加入北约的立场进行了内部辩论，并在昨天发表声明支持瑞典申请加盟。因此，预料瑞典加入北约将在国会获得多数支持，因为大多数反对党已经表达了支持。

芬兰瑞典要加入北约 须说服土耳其接受

芬兰和瑞典长期奉行军事不结盟政策。俄乌战争爆发后，这两个北欧国家的安全及外交政策发生重大变化，开始考虑放弃中立地位和加入北约。美国和北约方面多次表态“张开双臂欢迎”，甚至简化了接纳新成员的正常流程。

不过，芬兰和瑞典加入北约仍面对一大障碍，就是说服土耳其接纳它们。北约接纳新成员需要所有30个成员国一致同意。

土耳其总统埃尔多安上周指责芬兰和瑞典窝藏土耳其恐怖组织，并称他对这两国加入北约不持积极看法。

正在柏林参加北约外长会议的土耳其外长恰武什奥卢昨天说，瑞典和芬兰必须停止支持恐怖分子，并解除对土耳其的出口禁令。他说，土耳其不满瑞典支持库尔德工人党。土耳其、欧盟和美国将库尔德工人党列为恐怖组织。

北约秘书长斯托尔滕贝格相信，有关各方将可以达成共识，以减轻土耳其对瑞典和芬兰加入北约的担忧。他补充说，安卡拉已经表明不会阻止这两个北欧国家的成员资格申请。

斯托尔滕贝格也说，从提出申请到加入的过渡期间，北约会考虑为芬兰和瑞典提供安全保障。

“芬兰和瑞典对过渡时期感到担忧……我们将努力加快这一进程。我们将研究提供安全保障的方法，包括加强北约在该地区的影响力。”

德国外长贝尔博克之前透露，北约外长在周六的晚宴上同意，在芬兰和瑞典提出申请和它们正式加入之间的这段时间，不应该存在灰色地带。“如果它们决定加入，它们就能迅速加入……我们必须确保给它们安全保障，不能有身份不明的过渡期或灰色地带。”