日本试行开放新美泰澳旅行团入境 最快6月广泛重开

入境日本的旅客必须完成接种三剂冠病疫苗，且购买私人医药保险。他们须参加旅行团，全程由领队陪同，并只限在指定地区观光。此外，旅客须在出发前72小时内提交冠病检测呈阴证明，并在抵达时再次检测。

（东京综合电）日本本月内推出“测试旅游”，让小型观光团入境，为最快可能在6月广泛重开旅游业做准备。首先接待的是来自新加坡、泰国、澳大利亚和美国四国的旅客。

日本国土交通部和旅游局昨天（5月17日）宣布，本月较迟时允许小规模旅行团入境。旅客入境条件是必须已接种三剂冠病疫苗，并购买私人医药保险。他们必须参加旅行团，全程由领队陪同，并只限在指定地区观光。

入境前的检测要求暂不改变，即必须在出发前72小时内提交冠病检测呈阴证明，并在抵达时再次检测。至于每一团的人数限制则还没有决定。

日本当局说，试办小型观光团可以协助当局验证预防染疫和应急的方法，为旅行社和住宿经营者制定指导方针，汇总制成指南，为更广泛恢复接待外宾做准备。

日本首相岸田文雄本月初在伦敦的一场演讲中说，准备在6月让日本的边界管制与其他富裕民主国家保持一致，但未提供细节。

国土交通部长齐藤铁夫昨天在内阁会议后的记者会上说，国际人员往来对促进经济活动和提升地方活力极其重要，希望地方政府理解中央重开旅游业的决策。

日本旅游局正在与有关景点所在的地方当局就重开计划进行协商。

负责疫情应对措施的日本内阁官员岛井真本说，对于边界管制，政府的目标是采取“渐进式松绑”，要在防控疫情和打开国门之间求取平衡。

他说：“我们目前正在讨论6月之后边界管控的具体措施，包括入境检疫如检测和戒备状态。”

商界吁尽早开放旅游市场

旅游业是日本经济的其中一个支柱，但自2020年初冠病在全球暴发以来，日本便采取严格边境管制，直到今年3月，才允许一些海外学生和商务旅客入境。日本目前每天限制1万人入境，据日媒报道，6月起可能增至2万人。

由于经济受重创，日元持续下跌，日本商界不断呼吁政府尽早开放旅游市场。当局原定在去年底展开旅游测试计划，后来因传染力更强的奥密克戎变异毒株肆虐而搁置。

在冠病暴发之前的2019年，日本接待的外国旅客达3190万人次，赚取了4.8万亿日元（514亿新元）旅游收益。