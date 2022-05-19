成立新单位“冲突观察站” 美收集分析俄在乌犯战争罪证据

美国国务院发声明说，名为“冲突观察站”的新单位将记录、核实和传播有关俄罗斯在乌克兰行动的开源证据。相关报告和分析将通过“冲突观察站”的网站公诸于世。

（华盛顿综合电）美国政府周二（5月17日）宣布成立新部门，收集和分析俄罗斯在乌克兰犯下的战争罪行和其他暴行的证据。

美国国务院发表声明说，这个称为“冲突观察站”（Conflict Observatory）的新单位将记录、核实和传播有关俄罗斯在乌克兰行动的开源证据。相关报告和分析将通过“冲突观察站”的网站公诸于世。

美国总统拜登曾批评俄罗斯在乌克兰犯下“重大战争罪”，他决心让莫斯科为发动二战以来欧洲最大规模的陆地战争承担责任。

基辅政府指责俄罗斯在入侵乌克兰期间残暴对待平民，并称它已经确认了1万多起可能的战争罪行。

俄罗斯否认把平民当作打击目标，称暴行场景是伪造的。

在基辅，首名在俄乌战争中涉及战争罪的俄国士兵昨日被提控时认罪，可能被判终身监禁。

根据控状，被告斯西马林（21岁）开战第一天在乌克兰东北部苏梅区射杀一名62岁的平民。

国际法院派42人团队到乌调查俄战争罪行

海牙国际刑事法院周二派岀一支42人团队前往乌克兰，调查俄罗斯入侵乌克兰以来被指犯下的战争罪行。国际刑事法院首席检察官卡里姆·汗说，这是国际刑事法院2002年成立以来最大规模实地调查行动。调查团成员包括法医专家，他们将和乌克兰当局合作。

国际刑事法院在俄罗斯2月24日入侵乌克兰四天后，宣布对这场战争中的战争罪和危害人类罪进行调查。另一方面，俄罗斯暗示，可能以“战争罪名”提控从乌克兰东南部马里乌波尔市亚速钢铁厂撤离的乌军，钢铁厂内剩余军人的命运令人担忧。

在俄乌达成投降协议后，264名乌军周一晚离开亚速钢铁厂，被送到俄罗斯控制的乌东分离地区，其中53名士兵伤势严重。

乌方说，这些军人将被当成战俘交换，但俄罗斯调查委员会周二说，俄方将盘问这些军人，调查他们是否涉及针对平民的罪行。这给俄乌双方的撤离谈判蒙上阴影。

俄外长拉夫罗夫周二说，乌克兰实际上已经退出谈判。乌总统办公室顾问波多利亚克也在同日表示，乌俄谈判进程已暂停。

俄罗斯对撤离士兵的威胁使人怀疑，仍留在亚速钢铁厂内的乌军是否会按政府的命令放下武器。据俄国防部说，本周有959名乌军投降，其中包括80名伤兵。

战事方面，乌防长列兹尼科夫说，乌克兰可能面临旷日持久的冲突。他周二告诉欧盟成员国防长和北约秘书长斯托尔滕贝格，俄罗斯正为长期军事行动做准备。

列兹尼科夫说，俄军正在扎波罗热和赫尔松地区建造防御工事，以便“在必要时防御”。俄军现在集中精力“包围和摧毁顿涅茨克和卢甘斯克地区的乌军，建立和维护从俄罗斯到克里米亚的陆地走廊，以及完成对乌南的占领”。

列兹尼科夫呼吁西方盟友在向基辅运送武器方面加强协调，“尽快解放我们的领土”。

法国总统马克龙周二与乌总统泽连斯基通电话时承诺，法国将增加对乌克兰的武器运送。他说，欧洲理事会将在6月的会议上研究乌克兰加入欧盟的申请。