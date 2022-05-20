美国婴儿奶粉严重短缺 拜登动用紧急权力加快生产

（华盛顿综合电）为解决国内婴儿配方奶粉短缺问题，美国总统拜登动用紧急权力来加快婴儿奶粉生产，并下令国防部征用商用飞机运入奶粉。

美国各地奶粉荒已经持续近七个月，全国多处超市摆放婴儿配方奶粉的货架空空如也。美国11月举行中期选举，奶粉荒成了拜登政府一大政治麻烦。

拜登周三（5月18日）援引《国防生产法》，要厂商优先生产婴儿配方奶粉原材料。他说：“我知道全国各地的父母都在为找到足够的婴儿配方奶粉而担忧。作为家长和祖父，我知道这种压力有多大。”

拜登指出，启动《国防生产法》能“确保厂商获得必要原材料，以在国内生产安全、健康的婴儿配方奶粉”。

拜登也宣布一项新行动，批准国防部用商用飞机从海外运回符合美国食品和药物管理局（FDA）标准的配方奶粉。FDA此前承诺扩大国内配方奶粉企业产能与增加奶粉进口量。

白宫说，绕开一般航运路线可加快配方奶粉进口与运送。目前不清楚，有关航空运输何时会启动，以及当局要运入的奶粉种类或数量。

在这同时，民主党控制的美国众议院周三晚以231票赞成、192票反对的结果，通过旨在解决奶粉短缺问题的紧急支出议案。不过，这项规模2800万美元（约3887万新元）的议案能否在参议院通过还不得而知。

共和党与民主党在参议院各占50席，通过议案还需至少10名共和党参议员支持。共和党人批评，议案没有就如何解决奶粉荒提出具体计划，只是试图通过投入更多资金来掩盖政府无能。

受冠病疫情期间劳工短缺与供应链瓶颈影响，美国婴儿配方奶粉原已短缺。美国制造商雅培（Abbott Laboratories）早前大规模回收婴儿配方奶粉，更加剧全美各地奶粉缺货问题。

美国消费婴儿配方奶粉有近98%来自国内供应商，其余2%主要从墨西哥、智利、爱尔兰和荷兰等贸易伙伴国进口。

由于美国监管规定严格、营养标准与其他地区不同等因素，外国奶粉很难进入美国市场。雅培、赞臣（Mead Johnson Nutrition）、雀巢（Nestlé）和百利高（Perrigo）四家企业几乎垄断美国市场，其中雅培市占率近乎一半。

今年2月，雅培因有四名婴儿食用密歇根一家工厂制造的配方奶粉后感染罕见细菌而自愿召回产品，并关闭这家工厂。美国当局本周已同雅培达成协议，允许工厂恢复生产。

雅培说，工厂可在两周内重启，但从复产到产品上架还需六到八周时间。

随着奶粉持续短缺，加上价格飙涨，在家自制配方奶粉已成为美国社交媒体上的热门话题。根据一则广为流传的贴子，使用淡奶、水和玉米糖浆等简单材料即可制成奶粉。但一些儿科医生警告，自制奶粉不仅无法满足婴儿的基本营养需求，还可能导致孩子生病，危害他们的成长和发育。