日本相扑手年少入行与社会脱节 退役后难另谋出路

（京都法新电）专业运动员退役后，要另谋出路往往不易。对于日本相扑手而言，这个挑战尤其严峻。

相扑手年少入行，一些年仅15岁就辍学离家，住进“部屋”或训练基地接受封闭式培训，从发型到饮食，一切都受到严格限制。不少相扑手因而与社会脱节，到了退役时不免感到迷茫。

现年40岁的前相扑手齐藤拓也八年前离开相扑界，开始找工作，但他完全没有工作经验，甚至不会用电脑。他一度尝试当面包师，却被告知自己“体型太大”，厨房容不下他。他说：“我去了好几次面试，但因为没有经验，求职到处碰壁。”

低级别相扑手没工资没积蓄

顶尖职业相扑手退役后可以自己开部屋，不愁没出路，然而这仅占少数。只有最高两个级别或10％的相扑运动员享有薪酬，低级别相扑手只获包吃包住包参赛费，没有工资，因而退役时几乎没有积蓄。

去年退役的89名职业相扑手中，仅七人仍留在相扑界。其余的人可考虑凭借在部屋时为同僚烹煮大锅菜的经验，在餐饮业谋得一职，他们也可利用多年来为纾解肌肉酸痛而积累的按摩心得，从事按摩师的工作，或是凭借魁梧的身材应聘保安。

齐藤拓也最终投身法律界，通过严格考试，成了一名行政书士。行政书士负责为个人或企业法人代办营业执照、签证或提供法律咨询。齐藤选择专攻与餐饮业相关的法律条文，希望帮助有意从事该行业的前相扑手。

44岁的神川敬介离开相扑界后，经过多年打拼，如今则是一家经纪公司的主管，专为退役相扑手安排演艺工作或商演。他也经营两家老人日间护理中心，里头的部分员工是退役相扑运动员。

神川敬介解释说，“这是一个与相扑完全不同的世界，但相扑手习惯体贴和照顾别人”，因为低级别相扑手须要伺候级别较高的同门。

在护理中心工作的前相扑手中田周二曾经伺候一名相扑冠军数年之久。中田说：“我为他准备膳食，在浴室里为他搓背……这与照顾老人不无相似之处。”

神川敬介还成立了一个小组，为相扑手提供咨询，协助他们做好退役后的职业规划。

与相扑手合作了20多年的针灸师伊藤秀夫说：“在相扑世界里，你必须做好准备冒着生命危险赢得比赛……对于这些全力以赴的选手而言，思考未来似乎会成为一个弱点。”