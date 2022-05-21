拜登访韩首日 韩国寻求与美国构建经济安全同盟

展开亚洲访问的美国总统拜登说，美国领先半导体研发和设计，但生产设施不足，须与具备全球半导体供应能力的韩国建立“半导体伙伴关系”。

韩国总统尹锡悦希望，韩国与美国的关系能够提升为经济安全同盟，这同盟要建立在尖端技术和供应链合作的基础上。

美国总统拜登昨天下午抵达韩国，开启为期三天的正式访问之旅。拜登下机后随即前往三星电子位于京畿道平泽的半导体工厂参观，凸显要将两国的军事同盟扩展到经济联盟，进一步扩大到科技同盟的用心。

尹锡悦在发言时表示，半导体是关系韩国未来的国家安全资产，今后政府将加大投资力度，并提供必要的支援。“希望拜登总统也对美国的尖端材料、装备、设计企业对韩国的投资给予极大的关注……基于先进技术和供应链合作，我寻求将美国与韩国的关系提升为经济—安全联盟。”

半导体是无人驾驶汽车、人工智能和机器人等所有尖端产业的核心零部件，也是决定未来技术竞争力的关键要素。

对此拜登说，整合韩美两国半导体力量和技术，不仅对两国也对全球经济非常重要。他强调，美国在半导体研发和设计上领先，但由于生产设施不足，须要与具备全球半导体供应能力的韩国建立“半导体伙伴关系”。

拜登感谢三星电子在美国得州投资建立先进的芯片工厂，“非常期待三星投入170亿美元在美国建设的半导体工厂落成。三星已创造2万个工作岗位，预计新投资将再创造3000多个岗位。”

韩国总统发言人说，两国总统办公室正设置一个常设对话机制，随时可讨论双方关切的经济安全热点问题。在昨天上午的首次通话中，韩国经济安全秘书王允钟和白宫科技与国安协调官查布拉就此达成一致。双方商定透过该对话机制，协调经济安全问题和应对战略。

分析：首站参观半导体厂 美国想在科技领域牵制中国

发言人说，新设经济安全对话机制意味，韩美两国将更为紧密的展开政策协调，共同应对包括半导体、二次电池、人工智慧等尖端技术合作和供应链构建在内的“科技同盟”核心议题。

韩国总统办公室相关人士透露，访韩第一站到半导体工厂参观，这是拜登方面提出的要求，可见美方认为半导体是韩美技术同盟中最重要的领域。

韩国JTBC电视新闻分析，过去美国总统访韩的第一个活动是视察军事设施，此次拜登选择参观半导体工厂耐人寻味，显示美国想通过半导体，在科技领域牵制中国。今后韩国如何在中美两大强国之间求存，可说是尹锡悦政府最大外交挑战，他必须施展高超的外交手腕。

在今天举行的韩美首脑会议上，预计韩方将表示积极支持拜登提出的印太经济架构（IPEF），并正式表明成为这一多边经济合作机制创始国的意向。