发烧病例虽超过200万起 朝鲜称抗疫取得“良好成果”

来自 / 联合早报

发布 / 2022年5月21日 5:00 AM

朝中社周五发布的照片显示，首都平壤的朝鲜中央动物园的员工戴着游泳护目镜在园内进行消毒工作，反映了朝鲜的防疫物资极其匮乏。（法新社）
朝中社周五发布的照片显示，首都平壤的朝鲜中央动物园的员工戴着游泳护目镜在园内进行消毒工作，反映了朝鲜的防疫物资极其匮乏。（法新社）

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（首尔路透电）朝鲜出现发烧症状的人数破200万大关，不过，当局表示在对抗冠病疫情方面取得“良好成果”。

朝中社昨天报道，本月18日下午6时至19日下午6时，朝鲜新增发烧病例26万3370起。截至19日傍晚，全国累计发烧病例达224万起，累计死亡病例为65起。朝鲜缺乏冠病检测能力，没有说明发烧病例当中有多少人确诊感染冠病，也没有无症状感染者的数据。

尽管发烧病例增多，朝中社说，朝鲜的农业生产和工厂运作没有中断，当局也正在为周四病故的退役元帅玄哲海筹备国葬。

朝中社说：“即使是在最紧急防疫状态下，关键工业部门仍保持正常运作，大规模建设项目也毫不松懈地推进……在这场抗疫战争中，不断取得良好成果。”

朝鲜抗病毒总部官员柳永哲如今每天上午9时30分会出现在官方电视台汇报每日疫情，包括新增发烧病例和死亡病例，同时解说抑制疫情蔓延措施。这名官方抗疫代表人物，被外国媒体形容为朝鲜的“福奇”（美国传染病专家）。

朝鲜本月12日首次承认境内出现冠病确诊病例和大量不明发烧病例，并宣布国家发生“重大紧急事件”，全国市郡进入封锁状态。到了本周三，朝鲜说疫情有所好转。

然而韩国官员认为，目前难以对朝鲜疫情下结论，部分原因在于朝鲜计算发烧病例和冠病确诊病例的方式不明。

专家：朝鲜数据 无法真正反映实际情况

朝鲜政府通报的平壤发烧病例有所减少，农村地区的病例则有上升趋势。不过隶属于华盛顿智库“史汀生中心”的朝鲜问题研究网站“北纬38度”（38 North）研究员威廉姆斯认为，朝鲜的数据可能存在人为错误或受到人为操控，无法真正反映实际情况。

朝鲜因核武问题，在国际上受到制裁，外界担心它缺乏抗疫所需的医疗资源和疫苗。韩国外长朴振告诉国会，总统尹锡悦周六与到访的美国总统拜登举行会谈时，将讨论为朝鲜提供人道援助。

朴振就朝鲜未回应韩方抗疫援助提议表示，接受援助与朝方向来推行的“自力更生”方针相抵触，因此朝方可能就此举棋不定。

韩国统一部长权宁世也分析指出，若接受韩方援助，朝方至今凭借自身力量抗击疫情的路线将毁于一旦，因此朝方在接受援助问题上犹豫不决。韩方不必急于求成，而须要保持耐心，继续对朝提议抗疫援助。

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