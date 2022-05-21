发烧病例虽超过200万起 朝鲜称抗疫取得“良好成果”

（首尔路透电）朝鲜出现发烧症状的人数破200万大关，不过，当局表示在对抗冠病疫情方面取得“良好成果”。

朝中社昨天报道，本月18日下午6时至19日下午6时，朝鲜新增发烧病例26万3370起。截至19日傍晚，全国累计发烧病例达224万起，累计死亡病例为65起。朝鲜缺乏冠病检测能力，没有说明发烧病例当中有多少人确诊感染冠病，也没有无症状感染者的数据。

尽管发烧病例增多，朝中社说，朝鲜的农业生产和工厂运作没有中断，当局也正在为周四病故的退役元帅玄哲海筹备国葬。

朝中社说：“即使是在最紧急防疫状态下，关键工业部门仍保持正常运作，大规模建设项目也毫不松懈地推进……在这场抗疫战争中，不断取得良好成果。”

朝鲜抗病毒总部官员柳永哲如今每天上午9时30分会出现在官方电视台汇报每日疫情，包括新增发烧病例和死亡病例，同时解说抑制疫情蔓延措施。这名官方抗疫代表人物，被外国媒体形容为朝鲜的“福奇”（美国传染病专家）。

朝鲜本月12日首次承认境内出现冠病确诊病例和大量不明发烧病例，并宣布国家发生“重大紧急事件”，全国市郡进入封锁状态。到了本周三，朝鲜说疫情有所好转。

然而韩国官员认为，目前难以对朝鲜疫情下结论，部分原因在于朝鲜计算发烧病例和冠病确诊病例的方式不明。

专家：朝鲜数据 无法真正反映实际情况

朝鲜政府通报的平壤发烧病例有所减少，农村地区的病例则有上升趋势。不过隶属于华盛顿智库“史汀生中心”的朝鲜问题研究网站“北纬38度”（38 North）研究员威廉姆斯认为，朝鲜的数据可能存在人为错误或受到人为操控，无法真正反映实际情况。

朝鲜因核武问题，在国际上受到制裁，外界担心它缺乏抗疫所需的医疗资源和疫苗。韩国外长朴振告诉国会，总统尹锡悦周六与到访的美国总统拜登举行会谈时，将讨论为朝鲜提供人道援助。

朴振就朝鲜未回应韩方抗疫援助提议表示，接受援助与朝方向来推行的“自力更生”方针相抵触，因此朝方可能就此举棋不定。

韩国统一部长权宁世也分析指出，若接受韩方援助，朝方至今凭借自身力量抗击疫情的路线将毁于一旦，因此朝方在接受援助问题上犹豫不决。韩方不必急于求成，而须要保持耐心，继续对朝提议抗疫援助。