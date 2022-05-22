澳洲工党击败莫里森执政联盟赢政权

在澳洲联邦议会151个议席中，工党至少赢得72席，莫里森领导的自由党—国家党联盟只赢得51席。独立人士和第三党拿下至少11席。肯定成为下一任澳洲总理的工党党魁阿尔巴尼斯说，国家已四分五裂，他将领导国家走向团结。

（悉尼综合电）澳大利亚总理莫里森领导的执政联盟在昨天的联邦议会选举中，败给反对党工党。工党党魁阿尔巴尼斯肯定成为下一任总理，预料他领导的政府将在应对气候变化方面采取更积极的政策。这是工党2013年以来首次执政。

莫里森昨晚在计票结果显示大势已去之后承认败选，并打电话祝贺阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）获胜。他还说，将辞任自由党领袖。

59岁的阿尔巴尼斯在肯定获胜之后发表讲话说：“人们已经对一个四分五裂的国家感到厌倦，他们希望国家团结一致，我将领导国家走向团结。”

在澳洲联邦议会151个议席中，工党至少赢得72席，莫里森领导的自由党—国家党联盟只赢得51席。独立人士和第三党拿下了至少11个席位。

联盟党将结束九年的执政，由工党组建新政府，但目前尚不清楚工党是否会获得独立执政所需的多数席位。若工党最终议席不过半，就会出现悬浮议会，它就必须争取独立人士的支持，组织少数政府。

这是澳洲暴发冠病疫情后的首场议会选举，最受关注的议题除了冠病疫情，还有生活费高涨和气候变化的冲击。分析认为，气候变化课题尤其发挥了关键作用。除了工党，也强调应对气候变化的独立人士和绿党都获得了历来最好的战绩，夺下了两大阵营的多个传统票仓。

阿尔巴尼斯说：“只要同心，我们可以结束气候之争。只要同心，我们可以抓住机遇，让澳洲成为再生能源强国。”

据澳选举委员会，此次合格选民超过1700万。澳洲实行强制投票制，各地许多选民一早便前往投票站投票。选前的最后民调显示，如果在执政联盟和工党中二选一，工党的支持率为53%，执政联盟为47%。

阿尔巴尼斯是资深政治家。他于1996年进入议会，曾在政府和党中担任各种职务，2019年成为工党党魁。在工党上次于2007年至2013年执政期间，阿尔巴尼斯担任基础设施部长，并出任陆克文政府的副总理。

阿尔巴尼斯得胜后说，他下周二将到东京，同美国、日本和印度的领导人一起出席“四方安全对话”峰会。

英国首相约翰逊昨晚第一时间向阿尔巴尼斯发出贺电，称两国将在贸易上加强合作，共创一个更环保的世界。

至于原本执政的自由党，败选后党内的接班问题也生变。在自由党失利者当中，最令人意想不到的是财政部长弗里登贝格。他原本被普遍看好是莫里森的接班人，可如今自由党下来将由谁领导顿成问题。54岁的莫里森于2018年上位，是15年来澳洲第一位完成三年任期的总理。