美韩关系提升至全球全面战略同盟 同意扩大军演规模加强遏制朝鲜核威胁

美国总统拜登和韩国总统尹锡悦会谈时也针对朝鲜问题重申，要实现半岛无核化的目标，并同意今后加大联合军事演习的规模，必要时在韩国部署更多美国武器。他们同时也表示，有意向朝鲜提供人道援助，包括冠病疫苗。

美国总统拜登和韩国新任总统尹锡悦重申，将把美韩同盟关系提升至“全球全面战略同盟关系”，并加强遏制朝鲜核威胁的力度，以实现半岛无核化。

双方同意，韩国总统办公室和白宫之间创建讨论经济安全热点问题的“经济安全对话机制”，并决定致力于研发和出口新型核反应堆和小型模块化反应堆。

尹锡悦同到访的拜登昨天下午在首尔龙山总统府举行首脑会谈。会谈接近两小时后，两人召开记者会，发表联合声明。

尹锡悦说：“我们生活在‘经济即安全，安全即经济’的时代，国际贸易秩序的变化和供应链紊乱直接影响民生。韩美双边关系也应该随着新环境而变化。因此，韩美决定在半导体、电池、原子能、宇宙开发、网络等新产业领域加强实质性合作。”

他宣布，韩国要争取成为“全球枢纽国家”，并参与由美国主导创建的印度太平洋经济框架（IPEF）。

拜登说，在过去数十年间，美韩同盟始终是地区和平与繁荣的主轴，对于遏制朝鲜的威胁也至关重要，今天的韩美同盟更是维护地区乃至世界安全的必要条件。

他说，两国正携手面对这个时代的挑战，包括应对疫情、确保供应链稳定、应对气候危机、巩固地区安全、建立自由开放的印太秩序等。

对于朝鲜问题，两名领导人重申了要实现半岛无核化的目标，并同意今后加大联合军事演习的规模，必要时在韩国部署更多美国武器。

不过，两人也表示有意向朝鲜提供人道援助，包括冠病疫苗。

拜登：美朝领导人是否会面 取决于金正恩是否“真诚”

拜登说，美国不仅愿意向朝鲜提供疫苗，也愿意提供给中国，但没有得到回应。至于他是否会同朝鲜领导人会面，拜登表示这取决于金正恩是否“真诚”。

值得注意的是，美韩声明中这方面的措辞是要促使半岛“实现完全无核化”，而不是过去惯用的“完全、可核查、不可逆的无核化”。分析指出，这显然是为了避免刺激朝鲜，以争取它重返谈判桌。

对于两国要构建“经济安全同盟”，分析指出，这意味韩国经济中心正在向美国移动，韩国半导体、二次电池、电动汽车等企业的技术和产能将同美国的设计整合。

韩国现代汽车昨日宣布，将斥资6.3万亿韩元（68亿新元）在美国佐治亚州兴建电动汽车工厂及蓄电池制造厂。韩华集团也宣布新计划，要投资2000亿韩元（2.2亿新元）在美国建设太阳能模块工厂。三星去年已经宣布，斥资170亿美元（235亿新元）在得克萨斯州建芯片厂。

然而，韩国SBS电视新闻指出，韩国经济向美国靠拢会刺激中国，将给经济带来很大的问题。

中国是韩国最大贸易伙伴，去年对华出口总额达到1629亿美元，占出口总额25%。此外，韩国对中国的原材料依赖度也很高，例如电动汽车电池的核心原料氢氧化锂，韩国的需求多达83.5%靠中国供应，硫酸钴也达到81.5%。只要中国停止对韩出口，韩国的核心产业领域即可能陷入危机。

分析因此认为，韩国在同美国加强经济同盟关系的同时，也必须能够安抚中国。

拜登今天结束在韩行程后，将从乌山美军基地飞往日本访问。