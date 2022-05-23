拜登访日料宣布印太经济框架细节 四方安全对话机制暂不纳入韩国

美国总统拜登昨日（5月22日）结束访韩行程飞抵日本做三天访问，预料将在这趟亚洲行的最后一站宣布印太经济框架的细节，以及在后天出席美日澳印的“四方安全对话”。

据报道，美国现阶段暂不考虑将韩国纳入四方安全对话机制（Quad）。

随拜登访韩的一个美国官员对随行记者团说，四方安全对话是相对新近成立的机制，美国、澳大利亚、印度和日本仍在寻找最佳的合作方案。他说，比起接纳新成员， 当前更应将已提出的构想发展壮大。

现代集团对美加码投资70亿

拜登昨天结束访韩前，现代汽车集团昨天再献出投资礼物，韩国舆论认为拜登此次访韩“满载而归”。

现代汽车集团会长郑义宣昨天早上拜会拜登，他宣布对美国加码投资50亿美元（约70亿新元）；前天，现代集团已经宣布投资55亿美元，在美国佐治亚州新建电动汽车专门工厂及电芯工厂。

郑义宣表示，为加强同美国企业在多个技术领域的合作，现代集团计划到2025年对机器人科学、城市空中交通、自动驾驶软件、人工智能等领域追加投资50亿美元，为客户提供更安全、便利服务。

就前一天宣布的电动汽车工厂及电芯工厂计划，郑义宣表示，这是现代集团首个专用电动汽车生产设施，坚信可为美国消费者提供高品质电动汽车，进而引领美国汽车市场。

对此，拜登指出，“推动电动汽车发展有利美国实现在应对气候变化方面的目标，也有利于（美国民众）就业。现代集团的投资将在美国创造8000多个工作岗位，从2025年开始制造最新的电动汽车和电池，这对美国人来说是一个经济机会。”

韩国《民族日报》指出，韩国企业对美大规模投资是韩美建立“全球战略同盟”的一环。另外，美国今年11月举行国会中期选举，眼下美国供应链混乱、优质工作不足、通货膨胀加剧，民众积怨颇深，拜登支持不断下跌。韩国企业拿出大规模投资计划，对拜登而言可说是重要的政绩。

昨天，拜登离开前和韩国总统尹锡悦一同到乌山驻韩美军基地视察，他指出，应对朝鲜威胁，加强东北亚稳定，不仅对朝鲜半岛重要，对全球也是如此。韩美将共同应对不断升级的朝鲜威胁，两军现在仍然处于警戒状态。

对此，尹锡悦说，乌山基地是1950年韩朝战争爆发五天后，美军上场最先与敌方交战的地方。他说，这里是韩美联合应对不断升级的朝鲜核导威胁的核心基地，也是韩美同盟的象征。“拜登总统和我访问这个部队，象征着韩美之间强有力的安保同盟。”

（记者是《联合早报》首尔通讯员）