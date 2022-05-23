关于猴痘病毒 你需要知道的六件事

5月以来，英国、美国和西班牙等国陆续通报发现猴痘病例。随着监测范围的扩大，世界卫生组织不排除发现更多病例的可能性。

什么是猴痘？

猴痘（Monkeypox virus）是一种传染性很低的人兽共患病毒，属于脱氧核糖核酸（DNA）病毒。

它与天花同属正痘病毒科，临床表现也与天花类似，但症状较为轻微，大多感染者可在两到四个星期内完全康复。

虽然猴痘的病情通常不严重，但致死率也可高达11%。

猴痘疫情目前如何？

截至5月23日，已有13个非猴痘流行国家向世卫组织报告了92例确诊病例和29例疑似病例，遍及欧洲、美洲和大洋洲等地，目前没有通报死亡病例。确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典、美国和刚国民主共和国。

新加坡目前没有猴痘病例，最近一次出现猴痘病例是在2019年5月，一名尼日利亚旅客将猴痘病毒带入我国，当时立刻被隔离。

如何感染？

猴痘在人与人之间传播并不常见，感染者一般是在出现皮疹后，才具传染性。猴痘的传播方式包括与感染者有密切接触、接触被感染者体液或破损皮肤，也有可能经由胎盘或生产时的密切接触由母亲传给新生儿。

针对目前猴痘病毒的蔓延，专家认为传播方式主要是与已经出现皮疹症状的病患有密切接触，而非通过飞沫传播。

猴痘的症状

猴痘的潜伏期通常为6到13天，也可能长达21天。发病初期的症状包括发烧、头痛、淋巴结肿大、肌肉酸痛、重度疲乏等。发烧几天后，患者面部和身体其他部位会大面积出现皮疹，并可能导致继发性感染、支气管肺炎、败血症等。

猴痘的历史

1958年，欧洲科学家从实验室的猴子体内分离出猴痘病毒。中西非国家在20世纪的70年代已首次通报人类猴痘病例。随后猴痘主要在西非和中非地区流行，却在2003年于美国暴发，是非洲大陆以外首次通报猴痘病例。

今年首个猴痘病例是5月7日于英国确诊。美国于18日通报，一名马萨诸塞州男子确诊，纽约两天后出现全国第二例。在之后数日内，加拿大、澳大利亚和德国等欧美国家相继发现确诊病例。

如何治疗？

目前，英国卫生安全局已将西多福韦（Cidofovir）和替考韦酯（Tecovirimat已列为有助于控制猴痘病毒暴发的抗病毒药物。

据世卫组织称，欧洲医学协会已经根据动物和人体研究数据，在今年批准替考韦酯用于治疗猴痘，但这个药物目前还未广泛使用。制药公司SIGA科技日前也获得美国食品与药物管理局批准，可生产替考韦酯。

另外，猴痘也可通过注射疫苗来预防，天花疫苗已被证明对猴痘有85%的预防作用。