GDP合占全球四成 美国启动13国参与印太经济框架

印太经济框架计划通过四个支柱领域，即“数码与传统贸易”“提升供应链韧性”“清洁能源、去碳化与基础设施”以及“税与反贪污措施”来加强成员国的合作，当中将不涉及关税和市场准入的谈判。

（东京综合电）美国总统拜登昨天在东京启动印太经济框架（IPEF），这是美国五年来参与亚洲经济事务的最重大举措。

IPEF创始国有13个，除了美国，还有日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰，以及印度尼西亚、新加坡、泰国、越南、文莱、马来西亚和菲律宾七个东南亚国家。13国的国内生产总值总和约占全球四成。

IPEF创始国在联合声明中说：“这个框架旨在增强我们经济体的韧性、可持续性、包容性、经济增长、公平和竞争力。我们的目标是通过这个框架，促进印太的合作、稳定、繁荣、发展与和平。”

拜登昨天（5月23日）在记者会上说：“21世纪经济的未来，主要在印太地区缔造。”“我们正在制定新的规则，帮助我们所有国家的经济更快、更公平地增长。”“我想说清楚，这个框架未来将向想要加入的其他国家开放——如果它们同意框架设立的目标以及努力实现这些目标的话。”

李总理：IPEF具战略和经济意义

日本首相岸田文雄表示，“重要的是通过IPEF平台，展开积极的合作的讨论，这些举措有望带来具体的结果和现实利益。”

李显龙总理通过视讯在印太经济框架启动会上指出，IPEF具有战略意义和经济意义。“它可成为美国在印太地区开展经济外交的宝贵平台，清楚表明美国将继续致力于与亚洲伙伴国家接触和深化美国在太平洋地区的联系。”

据报道，印太区域许多国家不愿签署任何不包括中国在内的协议，中国是本地区多数国家的最大贸易伙伴国。美国此次照顾到其他多数创始国的要求，同意新的多边经济框架对中国保持开放。

美国一名高级政府官员表示，美国没有邀请中国大陆加入，部分原因是华盛顿想要的许多标准，北京都无法接受。至于想要加入的台湾被排除在外，白宫国家安全顾问沙利文说，台湾不会成为IPEF的一员，但华盛顿正寻求加深与台湾的经贸联系。

美国商务部长雷蒙多表示，新框架为亚洲国家提供了中国方案之外的替代方案。她表示，当前企业界正积极寻找中国以外的替代选项，美国企业相信将会从中获益。

分析：不包括关税下调 新框架经济效益难量化

印太经济框架计划通过四个支柱领域，即“数码与传统贸易”“提升供应链韧性”“清洁能源、去碳化与基础设施”以及“税与反贪污措施”来加强成员国的合作。

一些分析指出，美国视新框架为“恢复经济领导地位的转折点”，力争强化影响力。但一些评论员说，因为美国国内的政治阻力，新框架不包括任何关税下调，而且目前尚不清楚哪些内容具有约束力，因此其经济效益还很难量化。还有一些分析认为，新框架不含降低关税，难以增加向美国市场的出口，对成员国而言好处不多。

谈判还未开展，因此目前也不清楚最终新框架是否需要美国国会批准。