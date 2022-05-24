美日首脑会谈达共识：不允许单方面改变东亚现状企图

拜登承诺“将全面参与日本的防卫”，提升日本防卫力和深化同盟关系。拜登说，“美日同盟一直是印太地区和平与繁荣的基石，美国对日本的防务承诺坚定不移。”

美国总统拜登昨天同日本首相岸田文雄面对面会谈，就在东亚“不允许试图凭借实力单方面改变现状”达成共识，并一致同意加强包括美国核保护伞在内的威慑力和应对力。两人表示要展开密切合作，应对进攻乌克兰的俄罗斯。

当地时间昨天上午11时左右，岸田与就任后首次访问日本的拜登在位于东京的迎宾馆会谈。岸田高度评价拜登出访日本和韩国，肯定他此行发出积极参与印太事务的信号。

拜登承诺“将全面参与日本的防卫”，提升日本防卫力和深化同盟关系。拜登说：“美日同盟一直是印太地区和平与繁荣的基石，美国对日本的防务承诺坚定不移。”

岸田说，美国支持日本增加国防开支，日本准备提高目前占国内总生产总值1％的军事支出。“随着东北亚安全环境变得更加严峻，迫切须要加强日美同盟的威慑和应对能力。我已对拜登总统表达了日本将加强防卫能力的决心，确保大幅增加国防开支。”

两人对朝鲜核武与导弹开发问题表示严重关切，确认日美及日美韩将继续密切协作。岸田请求美方协助解决朝鲜绑架日本人问题，拜登表示支持。

有关俄罗斯进攻乌克兰，岸田强调称“绝对不能允许动摇国际秩序根基、单方面改变现状的行为”。

美国：若安理会改革 会支持日本加入

日本也在美日峰会上表达了需要美国支持它进入联合国安理会成为常任理事国的愿望，美国予以积极回应，表示如果安理会改革，会支持日本。

除了政治和军事上合作，日美也会在其他领域交流，包括新一代半导体和量子计算机研发，双方将这些重要研究定位为经济安全战略内容。此外，美日也将在太空领域合作，包括展开月球和火星探测。

美国也支持日本争取明年在广岛举办七大工业国会议。对岸田而言，这也是最值得欣慰的事，因为广岛是他的出生地，“无核世界”是他从政的初衷。据报道，美日联合声明也纳入了实现“无核世界”的愿景，并呼吁中国一起参与推动。

拜登昨天也与日皇德仁会晤。拜登与德仁会谈时表示，日美关系更上一层楼。

他说：“美国与日本有非常牢固的联系，日本是美国在亚太地区最重要的合作伙伴。”德仁说：“我希望拜登总统这次访问，能进一步增进日美之间的友好关系。”