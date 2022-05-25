美日印澳500亿美元助亚太发展基建 中俄联合演习“抗议”四方峰会

美日印澳领导人在四方峰会上宣布，未来五年为亚洲太平洋地区的基础建设投资500亿美元，并推行一个显然旨在加强监控中国海上活动的监测计划。四国也在联合声明中展现团结，誓言要以国际法为基础，实现“自由开放的印度太平洋”。

美国、日本、澳大利亚和印度国家领导人昨天（5月24日）在东京举行意在加强抗衡中国的四方峰会之际，中国和俄罗斯出动战略轰炸机等战机贴近日本领空飞行，剑指“四方安全对话”机制的意味浓厚。

中国国防部证实出动战机在日本海、东海和西太平洋联合巡逻，称是常年军事演习之一。

俄罗斯国防部说，联合巡逻行动持续13个小时，参加的战机包括图—95战略轰炸机和轰—6轰炸机。

日本自卫队的战机紧急升空戒备，韩国空军也在至少四架中国战机和四架俄国战机进入防空识别区后紧急出动战机。

日本国防部长岸信夫指责中俄此举是对四方会谈的挑衅，东京已向北京和莫斯科表达“严重关切”。

美国一名官员说，中俄战机联合演习显示了两国结盟的深远程度。“中国并不是在疏远俄罗斯。相反的，这次演习表明，当俄罗斯在西部作战的时候，中国做好准备帮助俄罗斯保卫它的东部。”

美日印澳领导人在昨天的峰会上宣布，未来五年为亚洲太平洋地区的基础建设投资500亿美元（约686亿新元），并推行一个显然旨在加强监控中国海上活动的监测计划。这些举措显然是因应近期中国加强与太平洋国家联系的行动。中国与所罗门群岛缔结了安全合作协议，并正与太平洋另两个岛国就签署类似的安全协议进行谈判。

四国也在联合声明中展现团结，誓言要以国际法为基础，实现“自由开放的印度太平洋”。四方安全对话（Quad）始于2007年，旨在加强合作以抗衡中国崛起。

这次的峰会在日本首相府召开。东道主日相岸田文雄致辞时说：“俄罗斯入侵乌克兰是从根本上动摇国际秩序，是在挑战《联合国宪章》原则。我们不希望看到这样的事情发生在印太地区。”

美国总统拜登在会上称“美国是印度太平洋国家”。他强调四方安全机制成员有共同的价值观和愿景，重申守护国际秩序、保护领土、主权、国际法和人权的基本原则是这一框架的目标。

印度总理莫迪说，四国团结互信必然能给民主注入一股强大的力量。

刚宣誓就任的澳洲新总理阿尔巴尼斯说：“对于四国机制，新政府和前政府是一致的。”

日本NHK电视台报道，日本和澳洲都是美国的盟友，只有印度不是协约盟友，三国拉拢印度是因为它在印太举足轻重，能扩大制衡中国的力量。

四国首次成立探讨合作项目专门小组

四国首次成立了探讨合作项目的专门小组，要在多个领域建立起合作机制。其中，共享信息是一大主题，包括在印太地区建立海上信息互通机制，加强监视非法船只。

此外，为了在区域内发挥经济力量，美澳日三国决定推动企业，在五年内投入500亿美元为新兴国家建基础设施。联合声明指出，这有利于促进印太地区提高生产力，促进繁荣。日本一些分析指出，不排除这个计划是为了与“一带一路”抗衡。

岸田后来在记者会上说，四国安全框架要取得成功，离不开聆听区域国家的声音。“我们愿意了解亚细安、南亚、太平洋岛屿国家的问题，为解决印太地区的难题发挥作用。”

（记者是《联合早报》东京特派员）