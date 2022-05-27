布林肯：为维护现有国际秩序 与中国竞争但不开启新冷战

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯昨天（5月26日）发表拜登政府对华政策演说，表明为了维护现有国际秩序，美国将与中国展开激烈竞争，但美国不寻求与中国开启“新冷战”。

布林肯当天在美东时间上午10时（新加坡时间昨晚10时）于乔治·华盛顿大学发表对华政策演说。布林肯指北京对国际秩序构成“最严峻的长期挑战”，他说：“中国是唯一一个有意图重塑国际秩序，并且有能力通过经济、外交、军事和科技来实现这个目标的国家……北京的愿景将使我们远离过去75年来，维持世界进步的普世价值观。”

布林肯说，华盛顿将捍卫和加强维护和平与安全的国际法和国际机构，使包括美中在内的国家能够共存与合作。

布林肯说：“我们不是在寻找冲突或新的冷战。相反的，我们决心避免这样的情况出现。”他强调，华盛顿将一直关注印太地区和中国。他也说，美国不寻求阻挡中国扮演世界大国的角色，或阻挡中国或任何国家发展经济和提升人民的福祉。

布林肯也说：“我们不能依靠北京改变发展轨迹。所以，我们将塑造北京周边的战略环境，以推进我们对开放和包容的国际体系的愿景。”

布林肯在演讲中提到会投资于强化美国的竞争力，并与盟国和合作伙伴国家结盟，以与中国竞争。在这些领域，美国将坚守原则，不会为了贸易合作而妥协。

此外，布林肯昨天指责北京加剧台湾问题的紧张局势，坚持拜登总统表示华盛顿将保卫台湾之后，美国的政策没有改变。布林肯说：“我们的政策没有改变，改变的是北京越来越大的胁迫，比如试图切断台湾与全球各国的关系，阻止它参与国际组织。”

他在演讲中批评中国领导人习近平，指在习近平的领导下，中国对内高压、对外更加咄咄逼人。

国务院成立“中国专项室”

鉴于中国将以前所未有的方式考验美国外交，布林肯昨天宣布在国务院内部成立“中国专项室”（China House），以协调跨地区政策。

布林肯的助手形容，布林肯的演讲是至今美国政府对中国这个崛起的亚洲大国的最全面政策声明。

布林肯原定5月初发表对华政策演说，为拜登的亚洲之行铺路，但因布林肯感染冠病而延到拜登结束访问韩日之后。