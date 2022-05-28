美推动安理会追加制裁朝鲜 中俄否决提案

（联合国综合电）美国以朝鲜恢复试射弹道导弹为由，周四带头推动联合国安理会追加制裁朝鲜，但是中国与俄罗斯否决了这项提案。这是联合国安理会2006年开始惩罚朝鲜以来首次公开分裂，西方国家批评这将让朝鲜在核武及导弹研发上更加肆无忌惮。

朝鲜周三发射三枚弹道导弹，其中一枚为洲际弹道导弹，美国随即在安理会提出对朝鲜追加制裁。

除了中国和俄罗斯之外，安理会其余13个成员国都赞成美国起草的决议案。这项决议案要求禁止向朝鲜出口矿物燃料、矿物油和其他蒸馏产品，以及含沥青的物质、矿物蜡和钟表，同时禁止安理会所有成员从朝鲜进口这些产品；决议草案还将禁止安理会所有成员直接或间接向朝鲜提供任何烟草或经制造的烟草替代品等。

美国驻联合国大使格林菲尔德说，当天的投票结果令人失望。她告诉安理会：“世界切实面临（朝鲜构成的）危险，安理会表现出的克制或保持沉默并没有消除甚至是减低威胁，相反的这使朝鲜更肆无忌惮。”

格林菲尔德说，美国政府统计，朝鲜今年至今进行了六次洲际弹道导弹试射，并且“正在积极准备进行核试验”。

英国副大使卡鲁基也警告，中俄两个成员国试图让安理会保持沉默，只会让朝鲜更加胆大妄为。

中国和俄罗斯则在表决后告诉安理会，他们反对对朝鲜实施更多的制裁，现在需要的是朝鲜和美国重启对话。

中国常驻联合国代表张军在之后的解释发言中说，中国代表团投反对票是中方反复权衡作出的慎重决定。他说，朝鲜半岛局势发展到当前这一步，主要是美国自身政策反复、未能坚持以往对话成果造成的。事实也证明，一味依赖制裁无助于解决朝鲜半岛问题。

俄罗斯驻联合国大使内本齐亚则说，莫斯科已经多次告诉美国，对朝鲜实施新制裁是“一条通往死胡同的道路”。

他说，虽然西方国家习惯于将所有责任推给朝鲜，但平壤一再发出的停止敌对活动的呼吁并没有得到认真对待。他认为，指望平壤在没有获得任何保证的基础上裁军是不切实际的，还说进一步加强对朝鲜的制裁不仅无效且不人道。

对此，格林菲尔德反驳说，无论是公开或私下，美国已经做出“认真且持续”的努力。她强调：“朝鲜严峻的人道困局不是制裁造成的，而是平壤把资源花在大规模杀伤性武器计划上。”