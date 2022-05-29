美全国步枪协会大会如期举行 500人休斯敦会场外示威抗议

（休斯敦综合电）美国得克萨斯州校园枪击案发生三天后，当受害家庭还深陷失亲的痛苦之际，美国最大拥枪组织的年度大会周五如期在得州休斯敦市举行，会场距离案发地点450公里。

约500人到会场外示威抗议，高喊反对全国步枪协会（NRA）的口号，并举起枪击案遇害者的照片，呼吁政府管制枪械。

休斯敦市长特纳说，发生惨案后，市政府希望步枪协会推迟年会，可是当局无法采取任何强制措施。

坚决拥枪的得州州长阿博特原本准备在年会上发言，出事后碍于舆论压力，临时决定取消。一些受邀演讲者或表演者也打退堂鼓，称出席是对遇害者不敬。

处在风口浪尖的枪械制造商丹尼尔防卫公司同样宣布退出，理由是“公司产品被错误用于犯罪”，称这场年会“不是推销我们产品的合适时机”。

结果，可容纳3600人的会场只有大约半数的座位填满。

步枪协会发线上声明说，大会将对这起枪击案进行反思，为受害者祈祷。协会也承诺加大努力，确保校园安全。

可是，出席大会的拥枪支持者认为，问题不在于拥枪，反认为如果教职人员拥有枪械，悲剧就不会发生。

步枪协会在美国的影响力强大且根深蒂固，屡屡阻挠美国联邦和地方政府出台更严格的控枪法律，它更是不少拥枪派共和党人的金主。协会年会是美国枪械产业最盛大的年度营销活动，今年三天的大会同样邀请共和党代表人物发言，包括前总统特朗普和得州参议员克鲁兹。

特朗普在大会上重申反对加强枪械管制，还说能阻止持枪坏人的唯有持枪的好人。“世界上存在邪恶不能是对守法公民解除武装的理由……邪恶的存在正是让守法者拥枪的最好理由之一。”

特朗普也指责民主党人试图利用这场悲剧捞取政治资本，并妖魔化拥枪者。“一群政客试图利用受害者家庭的眼泪来扩权，剥夺我们宪法赋予的权利。”

他再次呼吁训练教师，让他们教课时身上隐藏武器。

克鲁兹则主张每一所学校只设一个入口，由警员或退役军人持枪把守。

美国全国教育协会主席普林格尔表明反对武装教师，认为更多枪械意味着更多暴力，当局应该做的是禁止枪械。