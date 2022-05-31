尼泊尔失联飞机证实坠毁 已发现机骸和21具尸体

（新德里彭博电）尼泊尔的航空安全记录很差，这10年来平均每年发生一起致命空难，是世界上最危险的飞行地区。

尼泊尔塔拉航空公司（Tara Air）一架小型飞机前天在飞行途中失联，当时飞机正从加德满都西北200公里外的旅游胜地博卡拉（Pokhara）飞往登山旅游热门起点乔姆松（Jomsom）。

塔拉航空公司说，飞机共搭载19名乘客和三名机组人员，乘客中有四名印度人和两名德国人，其余是尼泊尔人。

10年内第10起致命空难

尼泊尔当局昨日证实，在乔姆松所属的木斯塘区（Mustang）附近一处山坡发现飞机残骸及21具尸体。民航局发言人说，约60名人员正在进行搜救工作，但现场地形崎岖，气候又非常恶劣。

这是尼泊尔10年内发生的第10起致命空难，也是塔拉航空公司自2016年以来的第二起坠机事故。

尼泊尔民航局曾于2019年一份安全报告中说，尼泊尔“天气变幻莫测，再加上地势险峻”，使飞行充满挑战，是引发空难的因素之一。一般上，外国游客飞抵首都加德满都之后，须转乘当地航空公司的较小型飞机才能达到这个高山王国的偏远地区或山中小镇。

坐落在尼泊尔东北角喜马拉雅山脉腹地的卢卡拉机场因其独特的飞机跑道，被称为“世界上最危险飞机场”。这个跑道只有短短460米，而且坐落在海拔2860米的山脊上，起降时稍有不慎恐机毁人亡。2008年尼泊尔雪人航空公司（Yeti Airlines）一架涡轮螺旋桨飞机在卢卡拉机场坠毁，19人罹难。

由于尼泊尔航空安全记录差，欧盟于2013年宣布禁止尼泊尔所有航空公司的飞机飞入欧洲。