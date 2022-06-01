至今最具杀伤力制裁措施 欧盟达协议年内减少进口九成俄国原油

欧洲理事会主席米歇尔在推特发文称：“禁运措施涵盖从俄罗斯进口的三分之二以上的石油，切断了俄战争机器的巨大资金来源。这将对俄施加最大的压力，迫使它结束战争。”

（布鲁塞尔综合电）欧盟就第六轮制裁俄罗斯方案达成协议，要在今年内减少进口多达九成的俄罗斯原油，使莫斯科的石油收入一年减少多达100亿美元（约137亿新元）。这是欧盟迄今对俄罗斯入侵乌克兰采取的最具杀伤力的制裁措施。

欧洲理事会主席米歇尔周一（5月30日）在推特发文称：“禁运措施涵盖从俄罗斯进口的三分之二以上的石油，切断了俄战争机器的巨大资金来源。这将对俄施加最大的压力，迫使它结束战争。”

欧盟向匈牙利做出能源安全保障之后，终于在进一步制裁俄国的问题上取得突破。

欧盟5月初提出终止依赖俄罗斯石油的第六轮制裁方案，但因为匈牙利反对而无法敲定。欧盟轮值主席国法国星期天提出折衷方案，允许匈牙利、斯洛伐克和捷克依赖的德鲁日巴输油管暂时免于制裁，而仅制裁海运原油和石油产品。

欧洲领导人隔天即向匈牙利保证，如果这条经乌克兰的输油管因任何状况而中断输油，匈牙利将获得替代供应。

匈牙利总理欧尔班对新方案表示欢迎。他说，全面的石油禁运“对我们来说是无法忍受的……就像一颗原子弹，但我们设法避开了这种情况”。

目前，俄国大部分管道石油是输送到德国和波兰，两国已承诺无论欧盟采取什么行动，它们都将降低对俄石油的依赖。如果两国实现承诺，加上海运俄油禁令，到今年底俄罗斯对欧盟的原油出口将大减90％。

俄罗斯每天通过海运出口157万桶原油到欧洲。彭博社估计，石油禁运将导致莫斯科一年减少多达100亿美元的石油收入。莫斯科如今以每桶比布伦特原油低34美元的价格，出口原油到亚洲国家。

除了禁止海运石油，第六轮制裁方案包括：把俄国三家银行踢出SWIFT国际支付系统、禁止俄罗斯广播公司在欧盟运作、冻结更多俄国人资产和禁止更多俄国人入境欧盟。

俄气证实切断对荷兰天然气供应

此外，欧盟将提供90亿欧元（约132亿新元）贷款给乌克兰，协助基辅政府继续运作，以及设立一个国际基金帮助乌克兰战后重建。

欧盟达成石油禁运协议后，国际油价周二扩大涨幅至超过120美元，加剧了市场对供应会更紧张的担忧，因为欧美石油需求将随着夏季出游行车高峰到来而不断增加。

另一方面，俄罗斯天然气工业公司（Gazprom，简称俄气）周二证实已切断对荷兰的管道天然气供应。

荷兰天然气公司GasTerra拒绝按莫斯科的要求，以卢布为天然气付费。按莫斯科实施的新规定，买家须在俄罗斯天然气工业银行开设户头，把欧元或美元存入，通过受制裁的俄中央银行兑换成卢布。

GasTerra在官网发公告称，若按俄方的规定可能违反欧盟的制裁，而且支付方式存在太多的财务和运营风险。

付款方式问题之前已导致俄气停止向波兰、保加利亚和芬兰供气。

丹麦天然气公司Orsted也不愿妥协，准备继续以欧元支付，所以可能成为下一个俄气断供的国家。Orsted的付款截止日是周二。