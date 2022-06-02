耶伦承认去年对美国通胀走势判断错误

（华盛顿综合电）美国财政部长耶伦承认去年作出错误判断，以为美国通货膨胀上升只是暂时现象，不至于成为持续问题。她强调，抑制通胀是美国总统拜登的优先任务，拜登政府支持联邦储备局为达成这一任务所采取的行动。

耶伦在美国有线电视新闻网（CNN）周二（5月31日）播出的访问中坦承：“我之前对通胀走势的判断是错误的。在经济遭到意料之外的巨大冲击后，能源和食品价格飙涨与供应瓶颈严重影响了美国经济，当时我并没有完全理解这一点。”

耶伦指出，新冠病变种毒株出现、中国再度实施防疫封锁、俄罗斯入侵乌克兰等事件，都给美国经济带来负面冲击。美国财政部发言人过后补充说，这些因素在18个月前是无法预见的。

耶伦去年说，美国面对通胀的“小风险”，但情况是可控的。当时，美联储、白宫经济学家与私人分析员也普遍认为，通胀飙升是经济开始从疫情中强劲复苏的短暂现象。然而，问题没有如预料般迅速缓解，并在俄罗斯入侵乌克兰后加剧了。

耶伦周二在白宫同拜登与美联储主席鲍威尔开会后强调，抑制通胀是拜登的优先任务，拜登支持美联储采取实现这一目标所需的行动。

她说，拜登政府正采取相关措施，包括设法降低处方药和医疗保健成本、在国会推动促进可再生能源的提案等，为美联储降低通胀率提供助力。

拜登当天也表明，会给美联储降低通胀所需的空间，不会干涉这项至关重要的工作。

耶伦说，美国经济在其他方面仍表现良好，尤其是失业率已几乎降至二战后最低水平，但下来美国经济与就业增长将会放缓。她说：“我们正处于过渡期，在寻求降低通胀之际，我们会看到经济稳定增长。”

今年4月份，美国核心消费者物价指数（CPI）同比增幅降至6.2%，并预计会继续放缓。不过，耶伦指出，由于油价仍然居高，加上欧洲计划对俄罗斯石油实施禁运，因此“不排除经济会受到更多冲击”。

副财长：加征中国商品关税是维护美国就业与竞争力

另一方面，美国副财长阿德耶莫指出，对中国商品加征关税，对维护美国就业和竞争力是很重要的。他强调，在应对通胀等短期挑战的同时，美国也须应对中国带来的长期经济挑战。

阿德耶莫周二告诉CNN：“我们长久以来面对的一个挑战是，由于中国不公平的做法，美国人失去了工作，我们的企业也无法竞争。”

拜登上周说，他正考虑取消部分对华关税。一些外部经济学家也主张降低关税制来应对通胀问题。美国贸易代表戴琪则强调，美国在决定是否取消税时须有“战略”考量。

阿德耶莫说，拜登正致力于降低物价，包括“积极考虑要如何处理这些关税”。

他指出：“最终，我们就关税问题所做的决定，将基于这是否能营造更公平的竞争环境，把美国企业和工人置于更有利地位，让美国货物能够销售到全球各地。”