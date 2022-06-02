日元贬值进一步推开日本旅游大门

日本因冠病疫情而紧锁的观光大门近一个月逐步开放，5月中旬日本做了实验性开放，让美国、英国、泰国和新加坡的小型旅游团入境。本月10日起，日本将迎来更多外来旅游团。

日本对外开放门户，走的是渐进路线。当局担心，外国游客防疫习惯不同，太多人涌入会导致疫情扩大。去年10月上台的首相岸田下个月要率领自民党参加参议院选举，原本没打算在这个时候冒险，但是日元贬值改变了他的想法。

当局推测，时隔两年重回日本的外国游客会大手笔消费，这将给后疫情时代的日本经济注入活力。野村综合研究所研判，6月开放旅游可带来可观的收益，以年计算的话达8.1万亿日元（约860亿新元）。

岸田前天（5月31日）在首相府召开记者会说：“进一步开放国门对振兴日本地方经济具重大意义，我们会在迎接外国游客上更加积极。”他也深信，“日元贬值会带来更大经济效果，有利日本吸引更多外国游客。”

日本内阁秘书长松野博一说：“当局会谨慎开放边界，让社会经济活动逐渐恢复，在疫情管控和经济复苏之间取得平衡。在日元币值降低的时候，积极迎接外国游客，确实对日本经济有利。”松野透露，当局已制定外国游客防疫指南，这一系列指南会在6月7日公布。如果新的冠病变异毒株出现，当局会在开放政策上做弹性调整。

强制观光客购买医疗保险

据了解，当局将强制外国观光客购买医疗保险，避免日本承担额外的医疗负担。

日本此次开放前，按各地疫情轻重程度，把各国划分为蓝、黄、红三个等级。蓝色等级风险低，有98个国家和地区列入。来自这些国家的人民入境日本时，可免去检测和隔离。黄色等级风险中等，红色等级风险高，来自黄红等级国家的人民将受到严格监控，他们入境得检测和遵守7天隔离。无论游客来自哪个国家，来日登机前必须出示，冠病检测呈阴证明。

冠病疫情暴发前的2019年，日本吸引的外国游客达3188万人次；去年，到访日本的外国人只有25万人次，总收入从原先的4.8万亿日元降至1208亿日元。

对于政府这次开放国门，日本旅游业界一片欢迎声。在疫情前为奥运到来扩建了四个酒店的一个旅游业者至今还在挣扎中。该日本酒店负责人对目前的开放还是不满，他说：“我们无法期待游客一车车的来，但真希望看到非限量版的开放。这样的管制性入境，无法吸引大批游客。”