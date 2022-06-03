日本探讨7月起放宽每日入境人数至3万人

（东京综合电）日本政府正在探讨，7月起再放宽每日入境人数上限，从目前的2万人提高到3万人。

传7月或取消入境人数限制

日本政府已从6月1日起把每天入境人数上限提升至2万人。富士新闻网昨天报道，政府正在探讨把入境人数提高到3万人。

日本时事通信社1日报道有关政府放宽入境管控的消息。报道说，政府6月1日起把每天入境人数上限提升至2万人后，计划从7月1日起再把这个数目提高至3万人。报道说，政府还提出了“取消入境人数上限”方案，将于7月1日后视冠病疫情而定。

日本政府内部虽然出现“应废除入境人数上限”的声音，但基于仍有新的冠病变异株出现的可能，所以主流意见还是认为应维持检疫体制，分阶段增加每日入境人数。

6月1日起，日本将全球国家和地区按照感染风险从低到高分为蓝色、黄色、红色三类，以此决定是否对入境人员进行入境检疫。蓝组的美国、英国、中国和新加坡等98个国家和地区在入境时免除检测与居家隔离。黄组的印度、土耳其等99个国家和地区仅限完成三剂疫苗接种的入境者免除检测与隔离。红组的巴基斯坦、塞拉利昂等四国入境时须进行检测并在检疫所指定设施或家中隔离。据悉，根据今后的疫情发展等，日本当局有可能调整分组。

所有入境者均须提供离开所在国家或地区前72小时以内的检测阴性证明。

日本内阁秘书长松野博一前天在记者会上说：“我们希望在确保防疫和社会经济活动取得平衡的同时，继续逐步放宽边境管制措施。”