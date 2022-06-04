美艾州男子教堂外枪杀两女子再自尽 威斯康星州一坟场也发生枪击案两人伤

（华盛顿综合电）美国总统拜登周四就枪械管制发表讲话后不久，艾奥瓦州发生一起致命枪击事件。一名男子在教堂停车场枪杀了两名女子，再举枪自尽。威斯康星州一处坟场也发生枪击案。

艾奥瓦州斯托里县警察部队副首长尼古拉斯·伦尼说，枪击事件发生在艾姆斯市（Ames）以东的一所教堂外，当时，教堂内部正在进行活动。

伦尼说，当警察赶到现场时，他们发现三人全部死亡，他无法提供死者身份，也不知道他们之间可有关系。目前这起案件仍在调查阶段。他还说：“这似乎是一起孤立的单一枪手事件。”

美国威斯康星州拉辛市（Racine）一处公墓在举行告别仪式期间发生枪击事件。警方称，抢手于周四下午在现场多次朝参加葬礼的人群开枪，造成两人受伤，伤者没有生命危险。

据美国当地媒体报道，枪击事件发生时，人们正在为一名37岁青年举办葬礼，枪手开了数枪。警方已展开调查，尚无嫌疑人被捕。

拉辛市长科里·梅森宣布对18岁以下人士实施两晚宵禁。梅森说，当一个家庭正在为逝去的亲人哀悼时，却发生了如此令人发指的枪击事件，暴力必须停止。

难忍手术后背部疼痛 病患买枪杀害医生等四人

另一方面，俄克拉何马州塔尔萨市（Tulsa）一座医疗大楼周三枪击事件的调查显示，枪手在手术后背部疼痛，因此到医院杀害治疗他的医生。

执法人员是从枪手身上找到的信件确认他的行凶目的。这起案件导致包括枪手在内的五个人死亡。

塔尔萨市警局局长富兰克林周四在新闻发布会上说，这名枪手名为迈克尔·路易斯（Michael Louis），今年45岁。由于无法忍受手术后的背部疼痛，他在作案当天购买了一把突击式步枪，从居住地马斯科吉市（Muscogee）驱车80公里到医院杀害治疗他的外科医生。

富兰克林说：“枪手要将所有挡住去路的人都杀了。”这起恶性枪击事件导致包含主治医生在内的两名医生、一名接待员和一名患者遇难。

非盈利组织“枪支暴力档案”的统计数据显示，美国今年已发生233起大规模枪击事件，大规模的定义为四人或更多人被杀。

分析认为，美国枪支泛滥的背后是体制性症结以及巨大的商业利益。任何对全美枪支管制进行改革的呼吁，最终都会石沉大海，不了了之。