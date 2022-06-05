乌方指俄偷盗粮食运往其他国家 普京否认阻挠乌克兰出口粮食

普京周五接受俄罗斯电视媒体采访时则说，国际粮食短缺问题早在俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动之前就已经出现，他指责西方试图将世界粮食市场出现问题的责任“转嫁”到俄罗斯身上。

（伊斯坦布尔综合电）乌克兰驻安卡拉大使博德纳指控俄罗斯“盗窃”乌克兰粮食，并将粮食从克里米亚运往其他国家。俄罗斯总统普京则否认莫斯科阻挠乌克兰出口粮食，指称乌方可通过黑海港口和白罗斯等邻国运输粮食。

乌克兰驻安卡拉大使博德纳周五在推特发文说：“俄罗斯无耻盗取乌克兰的粮食，将粮食从克里米亚运往其他国家，包括土耳其。我们已要求土耳其协助解决这个问题。”

俄乌战争导致粮价飙升，加剧了全球粮食不安全形势。普京周五接受俄罗斯电视媒体采访时则说，国际粮食短缺问题早在俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动之前就已经出现，他指责西方试图将世界粮食市场出现问题的责任“转嫁”到俄罗斯身上。

普京：欧美对俄制裁 加剧世界粮食和化肥危机

普京说：“早在2020年2月，在应对冠病疫情的过程中，世界经济即已下滑。美国错误的财政金融政策导致世界粮食市场的恶化。至于欧洲国家，特别是欧盟在能源领域的短视政策导致能源部门投资不足，进而助推价格上涨。”

普京说，当俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动后，欧美对俄开始采取制裁措施，进一步加剧世界粮食和化肥危机。他警告，西方对俄制裁只会使国际粮食和化肥供应情况继续恶化。

针对乌克兰粮食问题，普京说，俄罗斯并未阻挠乌克兰粮食出口，乌克兰有多种粮食运输渠道可以选择，最好的解决办法是西方解除对白罗斯的制裁，这样乌克兰的粮食就可以通过白罗斯运往海外。

普京说，乌克兰也可通过别尔江斯克和俄罗斯控制的马里乌波尔等亚速海港口运输粮食，俄方将保证乌克兰粮食顺利出港。

他强调：“我们将保障船只和平通行，保障通往相关港口的安全，保障外国船只进出港以及在亚速海和黑海海域一切方向的航行。”

普京也说，俄罗斯将在本农业年出口3700万吨小麦，下个农业年出口量将增加到5000万吨。

据联合国粮食及农业组织统计，俄乌分别是世界最大和第五大小麦出口国。两国合计分别占全球大麦、小麦和玉米供应的19％、14％和4％，占全球谷物出口量的三分之一以上。

联合国秘书长古特雷斯周三警告，如果乌克兰和俄罗斯的粮食和化肥不能重新进入国际市场，全球粮食安全问题将无法得到有效解决。他呼吁国际社会采取迅速果断的行动，以应对潜在的粮食危机。