美国FDA：诺瓦瓦克斯疫苗引发心肌炎风险 或比辉瑞莫德纳高

（华盛顿综合电）美国诺瓦瓦克斯公司生产的冠病疫苗引发心肌炎的潜在风险，引起美国食品与药物管理局（FDA）关注。

FDA周五发布一项报告指出，在4万名临床试验参与者中，出现数起心肌炎病例，接种诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗引发心肌炎的风险，可能比接种辉瑞或莫德纳等疫苗来得高。

但FDA对这款疫苗预防奥密克戎变种毒株和重症冠病的功效持肯定态度。

FDA报告发布后，诺瓦瓦克斯在纽约证券交易所的股价随后下跌20%。诺瓦瓦克斯生产的冠病疫苗属重组蛋白疫苗，已在美国以外的多个国家（包括新加坡）获得使用授权，并以欧洲国家占多数。

应FDA的要求，一个独立委员会将在星期二开会，评估诺瓦瓦克斯的临床试验数据，并提出建议。

辉瑞和莫德纳疫苗早在九个月前，已获得美国全面授权；疫情正在减弱，诺瓦瓦克斯仍在等待获得紧急授权。

FDA说，在奥密克戎出现前进行的临床试验中，诺瓦瓦克斯疫苗对预防有症状冠病感染的功效达90%。然而，试验中出现六起心肌炎病例，其中安慰剂组一起；试验组的五起病例在接种疫苗的两周内出现。

诺瓦瓦克斯针对FDA报告发表声明说，目前“没有足够的证据建立因果关系”，并称在任何足够大的数据库中，出现心肌炎事件是正常的，但说将持续监督这类不良反应事件。

采用信使核糖核酸技术（mRNA）的辉瑞疫苗和莫德纳疫苗有引发心肌炎的低风险，但FDA在辉瑞和莫德纳疫苗临床试验期中，未发现有关病例。

欧洲监管机构正在评估诺瓦瓦克斯疫苗作为成人的追加剂，这家公司也在研究一种预防流感和冠病的综合疫苗。