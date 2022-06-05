美国FDA：诺瓦瓦克斯疫苗引发心肌炎风险 或比辉瑞莫德纳高

来自 / 联合早报

发布 / 2022年6月5日 5:00 AM

美国食品与药物管理局对诺瓦瓦克斯疫苗预防奥密克戎变种毒株和重症冠病的功效持肯定态度。（路透社）
美国食品与药物管理局对诺瓦瓦克斯疫苗预防奥密克戎变种毒株和重症冠病的功效持肯定态度。（路透社）

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（华盛顿综合电）美国诺瓦瓦克斯公司生产的冠病疫苗引发心肌炎的潜在风险，引起美国食品与药物管理局（FDA）关注。

FDA周五发布一项报告指出，在4万名临床试验参与者中，出现数起心肌炎病例，接种诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗引发心肌炎的风险，可能比接种辉瑞或莫德纳等疫苗来得高。

但FDA对这款疫苗预防奥密克戎变种毒株和重症冠病的功效持肯定态度。

FDA报告发布后，诺瓦瓦克斯在纽约证券交易所的股价随后下跌20%。诺瓦瓦克斯生产的冠病疫苗属重组蛋白疫苗，已在美国以外的多个国家（包括新加坡）获得使用授权，并以欧洲国家占多数。

应FDA的要求，一个独立委员会将在星期二开会，评估诺瓦瓦克斯的临床试验数据，并提出建议。

辉瑞和莫德纳疫苗早在九个月前，已获得美国全面授权；疫情正在减弱，诺瓦瓦克斯仍在等待获得紧急授权。

FDA说，在奥密克戎出现前进行的临床试验中，诺瓦瓦克斯疫苗对预防有症状冠病感染的功效达90%。然而，试验中出现六起心肌炎病例，其中安慰剂组一起；试验组的五起病例在接种疫苗的两周内出现。

诺瓦瓦克斯针对FDA报告发表声明说，目前“没有足够的证据建立因果关系”，并称在任何足够大的数据库中，出现心肌炎事件是正常的，但说将持续监督这类不良反应事件。

采用信使核糖核酸技术（mRNA）的辉瑞疫苗和莫德纳疫苗有引发心肌炎的低风险，但FDA在辉瑞和莫德纳疫苗临床试验期中，未发现有关病例。

欧洲监管机构正在评估诺瓦瓦克斯疫苗作为成人的追加剂，这家公司也在研究一种预防流感和冠病的综合疫苗。

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