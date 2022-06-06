美韩军演刚结束 朝鲜35分钟连射八导弹 专家：或将进行核试验

韩国和美国最新一轮联合军事演习6月4日刚结束，昨天（6月5日）朝鲜就向东部海域连发八枚短程弹道导弹。分析指出，这是朝鲜至今规模最大一次试射，短短35分钟连发数枚导弹显然意在展示武力。

韩军昨日表示，昨天上午9时零8分许至43分，朝鲜从平壤顺安等四处向东部海域发射八枚短程弹道导弹。发射地点分别是平壤顺安、平安南道价川、平安北道东仓里和咸镜南道咸兴，各发射了两枚导弹。

导弹射程似针对韩国

韩军表示，八枚导弹的飞行距离约为110公里到670公里，高度为25公里到90公里，从导弹射程来看是针对韩国。据推测，朝鲜发射了多种短程弹道导弹，韩美正在精密分析具体参数。

韩国国家安保室长金圣翰随即召开国家安全保障会议常任委员会会议，强烈谴责朝鲜发射导弹升级半岛紧张局势。

韩国总统尹锡悦指示相关部门，保持严密的戒备态势。

世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长指出，朝鲜在短短35分钟内，从四个地方发射八枚导弹，这似乎是朝鲜至今规模最大的一次试射。连发数枚导弹显然意在展示武力，并显示韩美导弹防御体系应对无力。

分析指出，朝鲜本次试射针对韩美联合军演，同时也牵制韩美日三方合作。

韩美前天才结束睽违四年的三天联合军演，美国逾四年首次派出排水量10万吨的核动力航空母舰里根号。此外，美国国务院朝鲜特使金星3日在首尔，与韩国的朝鲜半岛和平安全事务特别代表金健以及日本代表船越健裕会面，就朝鲜准备进行2017年以来的首度核试验会商。

韩国国防安保论坛分析官申钟佑认为，尹锡悦政府上台后，韩美加强联合防卫体系，朝鲜决定进一步展示武力向韩国示威。他说，朝鲜像实战一样的发射导弹，试图提高朝鲜半岛军事紧张局势。

也有分析认为，朝鲜发射新型短程弹道导弹，可能和即将要进行的第七次核试验有关。韩国舆论猜测，朝鲜这是要在测试战术核弹头的同时检验专用发射体的性能。

韩国SBS电视新闻引述政府高层人士的话报道，中国正在劝阻朝鲜，所以，朝鲜是否进行第七次核试验还无法确定。

今年第18次展示武力

这是朝鲜今年至今第18次武力示威，也是韩国新总统上任以来第三次挑衅。朝鲜5月12日和5月25日分别向东部海域发射导弹。5月25日那次是美国总统拜登结束亚洲行归国途中，朝鲜接连发射洲际弹道导弹及短程弹道导弹等三枚导弹。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）