美政府态度转变 召开“不明飞行物”听证会

（华盛顿综合电）“幽浮”或不明飞行物正走出流行文化圈子，得到美国官方的承认和重视，成为美国国会召开听证会的调查对象。

美国国家情报总监办公室去年6月向国会提交一份不明飞行物（Unidentified Flying Objects，简称UFO）报告之后，国会众议院情报委员会今年5月中传召国防部副部长穆特里和海军情报局副局长布雷参加听证会。这是国会自1969年来首次举行有关UFO的听证会。

数十年来，美国政府对UFO和飞碟现象，采取回避、驳斥和质疑态度；发表UFO报告和召开听证会，标志着美国政府的态度转变。

布雷在听证会上用图片和视频，展示了军方观察到的部分“不明空中现象”（unidentified aerial phenomena，简称UAP）。美国官方没有采用大众更熟悉的用语“UFO”，而是较客观的“UAP”。

布雷播放的一段视频显示天空中闪烁的三角形物体，后来研究人员确定为光线穿过夜视镜的视觉伪影；另一段视频显示一个闪亮的球形物体，从一架军机驾驶舱窗前掠过，布雷至今无法解释这个现象。

国家情报总监办公室的UFO报告收录了144起UAP，其中143起无法解释。国防部去年底成立专案小组后，记录在案的UAP增至400多起。布雷说，当中有许多仍无定论。

布雷和穆特里在描述专案小组的工作时，措辞非常谨慎。有议员问UAP是否源于外星时，布雷说国防情报分析人员并不排除这个可能性。

美副防长：以防御角度对待外星生命的寻找

穆特里说：“政府有部门负责寻找外星生命。如果真的发现外星生命，我们的目的不是掩盖，而是尝试从防御的角度来认知这些事物。”

UFO并非新事物，欧美战机飞行员最早在第二次世界大战期间通报看到UFO。二战结束后，美国军方在秘密地点试验各种新武器，使得UFO和外星人出没的事件绘声绘影，例如1947年的罗斯威尔飞碟坠毁事件（Roswell incident）、51区（Area 51）等。

随着科技进步，各种传感器和成像技术越来越发达，世界各地不时传出军机或战舰拍下UAP的传闻。绝大多数的UAP能以自然现象或视觉伪影来解释；至于那些无法解释的，政府或军方一般不予理会。

官方的漠视引发民间的各种想象力和阴谋论，也使得UFO和外星人成为全球影视和流行文化的创作源泉。

2017年12月17日，《纽约时报》封面报道了美军两个解密UAP视频后，引发了当前这一轮对UFO的关注，乃至于进入美国国会的议事日程。

共和党和民主党议员认为，UAP问题关乎国家安全，尤其是出现在美国军事基地和海岸线附近的UAP。有议员认为，这些UAP有可能是外国用于刺探美国科技或战术的无人机，如果情况属实，当局须采取措施制止。

据电子网媒Space报道，不明空中现象研究科学联盟（Scientific Coalition for UAP Studies）公共关系主任罗哈斯希望，UAP问题会因为国会听证会而得到更多重视。

他说：“从提问的议员到回答的证人，每个人似乎都非常认真对待这个问题，希望这有助于减少研究UAP的负面标签。布雷和穆特里还暗示专案小组将与民间研究团体联系，希望能做到这一点，这样我们就可以帮助缩小在听证会上表现出来的巨大知识落差。”