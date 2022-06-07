回应朝鲜导弹威吓 韩美也同样发射八枚导弹

韩美昨天凌晨向东部海域发射八枚地对地导弹，回应朝鲜前一天发射八枚短程弹道导弹的示威。韩国总统尹锡悦昨日说，将遏制朝鲜的核导弹威胁，并将建设更加根本更实质的安全防卫能力。

韩国联合参谋本部昨天说，韩美昨天凌晨4时45分起的10分钟里，发射八枚地对地陆军战术弹道导弹（ATACMS）其中七枚由韩方发射，美方发射一枚。韩美地对地陆军战术弹道导弹速度为三马赫，弹身长四米，直径600毫米，射程可达300多公里。导弹携带900多枚小弹头，可将四个足球场大小的地区夷为平地。

朝鲜前天从平壤顺安、平安南道价川、平安北道东仓里、咸镜南道咸兴等四个不同地点向东部海域发射四种短程弹道导弹，它们的射程约在110公里至670公里，高度25公里至90公里，速度在三到六马赫。

对此，韩美军方昨日也发射八枚导弹，作为对等回应并展示实力。韩军说明，无论朝鲜从何处发射导弹，韩美有能力时时监视和追踪，且有能力立即以精密打击应对。

昨天是韩国缅怀殉国先烈和阵亡将士的显忠日。尹锡悦出席显忠日纪念仪式致辞时说：“朝鲜的核武和导弹正在威胁朝鲜半岛乃至东北亚和世界的和平。此时此刻，朝鲜的核导威胁正在升级，5日发射了不同类型的弹道导弹。韩国政府将坚决、严正地应对朝鲜的一切挑衅。”

朝鲜官媒通常会在发射导弹的隔天报道相关消息，但近期似乎特别低调，昨天尚无前天试射的相关报道。

韩联社指出，朝鲜今年2月27日与3月5日发射新型洲际弹道导弹火星-17，当时未明确报道导弹详细数据，只表示进行了“同侦查卫星开发计划有关的重要试验。”

3月25日成功发射洲际弹道导弹后，隔天报道中，伴随了朝鲜领导人金正恩的影片。

但是，5月4日、7日、12日发射洲际弹道导弹、潜射导弹及疑似为弹道导弹的飞行物，以及5月25日，时间点选在美国总统拜登结束亚洲之行飞回国的途中，发射可能是火星-17与KN-23导弹，朝鲜媒体过后都没有相关报道。

世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长指出，朝鲜保持沉默同中国的劝阻有关。中国担心朝鲜半岛军事紧张若加剧，会导致尹锡悦新政府决定追加部署萨德导弹防御系统。因此，朝鲜可能决定，除了金正恩亲自参观的试射或核试验等外，一律不予报道。