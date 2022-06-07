枪击案接二连三 美国掀控枪热议

美国近日接连发生严重枪击事件，再度掀起围绕枪支暴力、校园安全等问题的广泛讨论。有分析认为，枪支泛滥、利益集团作祟和政治失能是这类悲剧在美国不断上演的祸根。

（华盛顿综合电）美国上周六晚至星期天接连发生三起枪击案，造成至少九人死亡，20多人受伤。

最新一起枪击案发生在密歇根州萨吉诺（Saginaw），造成三人死亡，两人受伤。周六午夜过后，田纳西州查塔努加市（Chattanooga）一家夜店附近也发生枪击事件，造成至少三人死亡，14人受伤，一些人是在仓皇逃命时被车子撞倒。周六晚，宾夕法尼亚州费城两名男子的冲突则升级为枪战，造成三人死亡，12人受伤。

美国近日接连发生严重枪击事件，再度掀起围绕枪支暴力、校园安全等问题的广泛讨论。5月14日，纽约州布法罗市一家超市发生“出于种族仇视的极端行为”枪击事件，造成10人死亡；同月24日，一名青少年手持AR-15型步枪袭击得克萨斯州一所小学，导致19个学生和两名教师死亡。

有分析认为，枪支泛滥、利益集团作祟和政治失能是这类悲剧在美国不断上演的祸根。根据非盈利组织“枪支暴力档案”的统计数据，美国今年以来已发生至少240起大规模枪击事件，超过1.8万人在过去五个多月里因枪支暴力失去生命。

两党参议员小组就控枪措施展开谈判

美国一个由两党组成的参议员小组正就如何防止大规模枪击事件展开谈判，民主党籍康涅狄格州联邦参议员克里斯·墨菲透露，小组比“以往任何时候更接近”就一揽子枪械管制措施达成协议。他计划在未来几天努力达成妥协，找到与共和党人在枪支暴力问题上的共同关切。

想要推动控枪法案的出台，最关键的是要得到长期拥护持枪权的共和党议员的配合。受到近期美国频频发生大规模枪击案的冲击，一小部分共和党议员已开始积极考虑推出控枪法案。

墨菲期天接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，小组把谈判重点放在加强对购枪者的背景调查、把购买半自动步枪的最低年龄从18岁提高到21岁，以及为已有红旗法的州提供资金。

美国总统拜登上周要求国会通过一项联邦红旗法，以防止有可疑意图的人获得枪支，但这项法案面对共和党人的强烈反对，认为法案可能被滥用，进而剥夺无辜者拥有枪支的基本权利。不过实际上，美国至今已有19个州包括华盛顿特区通过了红旗法。

在纽约州萨福克县自2019年8月以来就援引了红旗法，没收了超过160支枪械，其中包括至少五支军用步枪。虽然红旗法不是防止枪击案的灵丹妙药，但执法者认为这是关键工具。

一名曾恫言要枪杀同学和伤害自己的16岁少年也坦承，枪械被没收后对他是有益的。