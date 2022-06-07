英国无视普京警告将向乌提供长程导弹系统

（伦敦／基辅综合电）英国无视俄罗斯总统普京的警告，周一表明将效仿美国向乌克兰提供长程导弹系统。

英国国防部说，伦敦已同美国密切协调，要为乌克兰提供多管火箭炮系统，以协助基辅对抗俄军。这套系统能以精确制导火箭击中80公里外的目标，可“显著提升乌军的战力”。

英国防长华莱士坚称，西方盟国必须继续向乌克兰提供武器，协助乌克兰“赢得”战争。他发表声明说：“这场战争，英国与乌克兰站在同一阵线，并扮演领导角色，为乌军提供他们所需的重要武器以保家卫国。”他说，这些强大的多管火箭炮系统将在战场上更好抗衡俄军的远程火炮攻击。

英国防部透露，乌军将在英国本土接受训练，学习如何使用多管火箭炮系统。伦敦至今已向乌克兰提供超过7.5亿英镑（约12.9亿新元）的军事援助，包括空防系统、数千枚反坦克导弹和各种弹药、数百辆装甲车和其他装备。

美国上周宣布将向基辅提供“海马斯”（HIMARS）多管火箭炮系统，它无论在射程和精准度方面都比乌克兰现有的军备优越。除这之外，尽管基辅一再要求，美国总统拜登已经排除提供任何可能射至远达俄国的武器系统。普京星期天严厉警告，若西方向乌克兰提供这类导弹，莫斯科将攻击新的“目标”。

乌克兰副防长马利亚尔星期天强调，俄乌战争已成为一场持久战，乌军需要西方国家的持续军援，直到击败俄军为止。

马利亚尔对乌克兰媒体说：“我们已经进入一场持久战，我们需要不断获得支援……西方必须明白，他们的军援不能是一次性的，而是一直持续到我们取得胜利为止。”

乌克兰总统泽连斯基星期天到顿巴斯地区前线探访士兵，是他自5月底以来第二次到前线视察战情。乌克兰东部工业区目前战况激烈，俄乌两军都声称给予对方重创，俄军星期天凌晨更是再次以导弹攻击乌克兰首都基辅。

泽连斯基当天视察了卢甘斯克州利西昌斯克市（Lysychansk）的指挥所和前线阵地，乌军正在当地对俄军展开反击。泽连斯基也访问顿涅茨克州西南部的巴赫穆特（Bakhmut），并与军人交谈，感谢他们不顾个人安危保家卫国。

泽连斯基还前往东南部的扎波罗热会见在当地避难的马里乌波尔市居民。