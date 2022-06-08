美国警告朝鲜若进行核试验 将面对国际明确有力回应

（首尔综合电）美国警告，如果朝鲜进行核试验，美国、韩国乃至全世界都将做出有力而明确的回应。美国和韩国继前天试射导弹示威之后，昨天（6月7日）又出动20架战斗机在韩国上空进行联合战术飞行，以回应朝鲜日前试射弹道导弹。

到首尔访问的美国副国务卿谢尔曼，周二与韩国副外长赵贤东会谈后在记者会上说：“任何核试验都彻底违反联合国安理会决议，这样的试验必招致迅速而有力的反应……我相信不仅韩国、美国和日本，全世界都会强烈且明确地回应。”

美国和韩国政府以及朝鲜问题专家近几周来都说，位于朝鲜东北的丰溪里核试验场有新建筑工程的迹象，朝鲜可能即将进行核试验。

联合国国际原子能机构（IAEA）也报告，有迹象表明朝鲜“可能正在准备进行核试验”，可能很快会再次进行核试验。

国际原子能机构总干事格罗西周一在理事会会议上说，在朝鲜西北部宁边的主要核设施基地，扩建工程正在推进。去年4月开建的新建筑已经竣工，毗邻两栋建筑也开始动工。

朝鲜已经进行过六次这样的试验，其中四次是朝鲜最高领导人金正恩上台之后，上一回是在2017年，也是威力最大的一次。

如果朝鲜真的再进行核试验，美韩将具体将如何回应，谢尔曼没有进一步说明，只表示美国可以与盟国一道采取惩罚措施。

不过，就像2017年那样，联合国安全理事会要对朝鲜实施任何新制裁，几乎都不可能获得拥有否决权的中国或俄罗斯的支持。

刚在上月，美国针对朝鲜今年来进行的一系列弹道导弹试射，起草了一份加强制裁朝鲜的决议，结果被中俄否决。

朝鲜本月5日又发射八枚短程弹道导弹。隔天美韩部队在韩国东海岸附近，也发射八枚地对地导弹做为回应。昨天，两军再出动20架战机，在韩国西部岸外的黄海上空，进行战术编队飞行。

韩国军队联合参谋本部发声明说，为了“回应敌人的威胁”，美韩盟友“展示了他们具备强大的能力和意志，可迅速和精准地反击朝鲜的挑衅”。

谢尔曼访问首尔是美韩5月21日举行首脑峰会仅两周后举行的高层对话。据悉，双方具体讨论了两国首脑提出的“全球全面战略同盟”愿景的执行方案。

她说，美国、韩国和日本将继续针对朝核等地区及全球问题，进行三方磋商。