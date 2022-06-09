重申领导地位抗衡中国影响力 拜登将宣布美洲经济伙伴计划

称为“美洲经济繁荣伙伴关系”的计划涵盖五大领域，包括动员投资、重振机构、清洁能源就业、灵活供应链和可持续贸易。

（洛杉矶综合电）美国总统拜登将在本周举行的美洲峰会上宣布一项西半球国家间的经济伙伴计划，重点是在现有贸易协议的基础上促进经济复苏。拜登政府此举旨在通过为地区国家提供另外的选项，以抗衡中国在拉美地区日益增加的影响力。

这个被称为“美洲经济繁荣伙伴关系”的计划涵盖五大领域，包括动员投资、重振机构、清洁能源就业、灵活供应链和可持续贸易。

美国政府一名高级官员周一（6月6日）说，这项与西半球国家建立经济伙伴关系的计划，总体目标是要通过与美洲地区的自由贸易协定奠定的基础，自下而上地建设区域经济，以更好地解决不平等和经济机会匮乏的问题。

他指出，拜登也会提出对美洲开发银行（IDB）展开“雄心勃勃的改革”。他说，美国希望获得IDB私营贷款部门的股权，以支持私人资本的部署利用，这主要是因为私营部门可以发挥核心作用。

为期五天的美洲峰会于当地时间6日中午在美国洛杉矶开幕，拜登预计8日在峰会上提出这个新的经济伙伴计划。

这是1994年美洲峰会首次在迈阿密举办以来，美国再次成为主办国。拜登希望借此重申美国的领导地位，以抗衡在美洲地区不断扩大势力的中国。

美国视拉丁美洲为自家后院，容不得他国插手。但目前还不清楚有多少面临经济困境的拉丁美洲国家会接受这样的安排。

峰会未包括所有美洲国家

拜登希望通过这个由加勒比、北美洲、中美洲和南美洲国家的国家元首和政府首脑参与的峰会，解决他们面对的移民和经济问题，不过华盛顿以民主问题为由，没有邀请古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜的领导人参加，引起拉美地区多国不满。墨西哥总统奥夫拉多尔已表明不会出席峰会，只派政府代表参加。

他坚持，如果不是美洲所有国家都出席，就不能叫美洲峰会。“就算有这么一场峰会，那也是延续干涉主义的旧政治。”

周二，美国副总统哈里斯在美洲高峰会上宣布，私营企业准备加码投资超过19亿美元（约26亿新元），为中美洲创造更多就业机会，以减缓非法移民问题。加上去年宣布的约12亿美元，相关投资总计约32亿美元。

大批移民涌向美国

另一方面，美洲峰会召开之际，新一波由移民组成的“大篷车队”从墨西哥南部的塔帕丘拉出发，涌向美墨边境，队伍蔓延50公里，人数多达1万5000人。

美国媒体报道，这些移民大多来自中美洲国家，他们携带背包、雨伞、食物和水，还有人推着婴儿车和轮椅。

“大篷车队”的组织者维拉格兰说，移民来自不同国家，他们受困于贫穷和暴力问题，并敦促参与美洲峰会的国家面对正在发生的问题。

据报道，美国海关与边境保护局3月在美墨边境处理非法移民达22万1303人次。这显示自拜登上任以来，试图偷渡的移民人数不断增加，对美国边境安全构成重大隐忧。

批评者说，这是因为拜登政府取消了特朗普时代的移民政策，让非法移民有机可乘。