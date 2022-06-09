岸田文雄明赴香会发表新和平理念

日本首相岸田文雄明天将出访新加坡，出席香格里拉对话（简称香会）并发表主题演讲。

日本NHK新闻透露，岸田将以“和平”为演讲主题。这是日本领导人相隔八年参与香会。

日本政府官员昨日说，俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，日本领导人在主题演讲中传达的信息至关重要。

日本领导人上次赴会是2014年，时任首相安倍晋三以《永远的亚洲和平与稳定》为题，发表演讲。

据NHK报道，岸田的演讲将以乌克兰战争为切入点，谴责这一国际局势动摇了国际规则，呼吁与会国家支持国际秩序，尊重主权，并提出新的和平理念。

岸田也将呼吁支持自由开放的印度太平洋构想，宣布的有关具体内容将在明年春天出炉。

日本舆论认为，岸田寄望通过这次安全会议，打响由日本引领的印太战略。

日方会以强化防卫力量，加强日美威慑力。岸田也会以出生地“原子弹受害地广岛”，在演讲中以和平姿态呼吁各国实现无核世界。

《读卖新闻》引述消息称，日本正与中方协调，拟在香会场外举行中日防长会谈。

中日两国在2018年5月曾约定建设军事热线，防止因领土纠纷引发冲突。

中国国务委员兼国防部长魏凤和以及日本防长岸信夫将出席会议。中日防长会议若开成，将是两国相隔两年的首次防务面对面会谈。

报道称，岸信夫有意在会谈中提及中国的海洋行动。

同时，他也将对中方表达中国的航母辽宁号对台湾海峡构成压力。